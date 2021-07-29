Yeni Evlilerin Korkusu Vajinismus Nedir! Vajinismus Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır? Vajinismus Olanlar İlişkiye Girebilir Mi?

Kadınlar kadar eşlerini de yakından ilgilendiren bu problem, vajinal girişin çevresindeki kasların istemsiz olarak kasılması sonucu oluşuyor. Bu süreçte cinsel ilişki öncesinde veya birleşme esansında ağrı ya da endişeye bağlı olarak ilişkiye girememe durumu oluşması vajinismus olarak adlandırılıyor. Halk arasında cinsel ilişkiye girme korkusu olarak da bilinen vajinismus, her on kadından birinde görüldüğü için çok yaygın şekilde karşılaşılabiliyor. Kadınların evlendikleri zaman ilk gece korkusu ile başladığı belirtilen bu hastalık, daha önceden var olan korkularına bağlı olarak da gelişebiliyor.

Sevgililik ve nişanlılık döneminde herhangi bir sorun yaşamayan kadınlar, erkek cinsel organının vajinaya girme aşamasında ağrı, korku ve panik hali yaşarlarsa vajinismus belirtileri ortaya çıkabilir. Vajina girişinde istemsiz kasılmalar olursa cinsel ilişki imkansız hale gelir. Denemeler arttıkça bu durumun şiddeti artabilir. Bir süre sonra cinsel ilişkiyi düşünmek bile vajinismus belirtilerini tetikleyebilir. Bu yüzden vajinismus tedavi edilmeden çiftler arasında cinsel ilişki kurmak mümkün görülmemektedir. >>