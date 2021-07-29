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29 Tem 2021 - 16:13

Bir Zamanlar Çukurova'da Fırtınalar Tekrar Esecek! Yeri Doldurulamadı! Hünkar Yaman Öyle Bir Geri Dönüyor Ki!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin hayranlarına müjdeli haber geldi. Sevilen dizide bir türlü yeri doldurulamayan usta oyuncu yeni bir proje ile ekranlara bomba gibi geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Çok heyecanlı olduğu görülen Vahide Perçin, bu kararı hayranlarıyla paylaşınca sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. İşte detaylar...