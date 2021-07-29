- 29 Tem 2021 - 16:13 G: 29 Tem 2021 - 16:31

Bir Zamanlar Çukurova'da Fırtınalar Tekrar Esecek! Yeri Doldurulamadı! Hünkar Yaman Öyle Bir Geri Dönüyor Ki!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin hayranlarına müjdeli haber geldi. Sevilen dizide bir türlü yeri doldurulamayan usta oyuncu yeni bir proje  ile ekranlara bomba gibi geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Çok heyecanlı olduğu görülen Vahide Perçin, bu kararı hayranlarıyla paylaşınca sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. İşte detaylar...

Türk televizyonlarının aranan simalarından biri haline gelen Vahide Perçin, sosyal medyada da adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak ATV ekranlarından izleyicilerle buluşan Bir Zamanlar Çukurova isimli dizide Hünkar Yaman karakterine hayat veren usta oyuncu, başarılı oyunculuk performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oyuncu etkileyici performansıyla bir kez daha herkesi kendine hayran bıraktırırken ekranlara ara vermesi büyük şaşkınlık yarattı. Vahide Perçin etkili bir kadın hikayesi ile yeniden televizyon ekranlarına dönüş yapmaya hazırlanıyor.

29 Tem 2021 - 16:13 - Dizi Haberleri

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