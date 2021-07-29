Masterchef Yarışmasında Ortalık Kan Gölüne Döndü! Danilo Şef Şok İçerisinde Kaldı, Stüdyo Karıştı! Neler Oldu Neler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümünde büyük bir heyecan yaşanıyordu. Her bölümde büyük bir seyir keyfi yaşatan Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam itibariyle ekranlara geldi. Şeflerin istediği yemekleri çıkarmaya çalışan yarışmacılardan birisi ise felaket bir talihsizlik yaşadı!

Sevilerek izlenen yarışmanın ön eleme turları bitmiş ve üçlü düellolar için çalışmalar başlamıştı. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmanın son bölümünde ise Mert, İlhan ve Ozan arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Hızlı ve etkin olmak zorunda olan yarışmacılardan İlhan ise adeta büyük şokla yüzleşti.



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

