Masterchef Yarışmasında Ortalık Kan Gölüne Döndü! Danilo Şef Şok İçerisinde Kaldı, Stüdyo Karıştı! Neler Oldu Neler…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında ortalık kan gölüne döndü! Danilo Şef ise büyük bir şok içerisinde kaldı, stüdyoya sağlık ekipleri hücum etti. Sadece 5 dakika süren bu olay ise izleyenlerin tüylerini ürpertti. Peki, neler oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümünde büyük bir heyecan yaşanıyordu. Her bölümde büyük bir seyir keyfi yaşatan Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam itibariyle ekranlara geldi. Şeflerin istediği yemekleri çıkarmaya çalışan yarışmacılardan birisi ise felaket bir talihsizlik yaşadı!
Sevilerek izlenen yarışmanın ön eleme turları bitmiş ve üçlü düellolar için çalışmalar başlamıştı. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmanın son bölümünde ise Mert, İlhan ve Ozan arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Hızlı ve etkin olmak zorunda olan yarışmacılardan İlhan ise adeta büyük şokla yüzleşti.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.