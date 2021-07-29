Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği Hangi Blokta? Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Odaları Kaç Kişilik? Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Nasıl Gidilir?
Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği hakkında detaylı bilgiler, başkentlilerin en çok merak ettiği konular arasına girdi. Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği hangi blokta ve Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’ne nasıl gidilir? gibi soruların yanıtları internet üzerinde araştırılıyor. Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği hakkında bilinmesi gereken detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Devlet tarafından çeşitli şirketlere tahsis edilen araziler üzerinde kurulan şehir hastanelerinden ikisi Ankara’da hizmete açıldı. Ankara'daki şehir hastanelerinin ilki, Bilkent semtinde yer alıyor. Adını Bilkent Üniversitesi'nden alan ilçede ODTÜ ve Bilkent Üniversiteleri bulunuyor. Eskişehir yolu ile ayrılan bu semti Bilkent Köprüsü bağlıyor. Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’ne gitmek isteyen vatandaşlar için farklı yöntemler mevcut.
AŞTİ Otobüs Terminalinden Söğütözü Metrosuna yürüyerek Metro ile Tarım Bakanlığı durağında inip 112 numaralı EGO ring otobüsü ya da taksi ile hastaneye ulaşmanız mümkündür. Bunun dışında dolmuş tercih ederseniz Kızılay Güvenpark istikametinden Ankara Şehir Hastanesi Dolmuşlarını kullanarak hastaneye gidebilirsiniz. Ayrıca dolmuş için Ulus istikametinden Bilkent istikametine giden dolmuşlar da aynı şekilde ulaşım için kullanılabiliyor. Bunun dışında AŞTİ otobüs terminalinden Konya yolu üzerinden geçen Bilkent istikametine giden dolmuşlara da binebilirsiniz. >>
29 Tem 2021 - 16:47 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.