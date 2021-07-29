Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Fekeli Ayrılıyor! Kerem Alışık’ın Üzeri Anında Karalandı! Demir Yaman’dan Sonra Büyük Kıyamet Başladı!

Kısa bir süre önce sezon finali yapan başarılı dizinin son bölümünde Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış’ta diziden ayrılma kararı almıştı. Sevilen oyuncu dizinin son bölümünde ise Züleyha karakterini paramparça etmişti. Yeni sezonu merakla beklenen dizinin yeni sezonu ise ifşalandı!

Zaman kayması yaşayacak olan dizinin yeni bölümleri Eylül ayıyla birlikte ekranlarda olmaya başlayacak! Sevilerek takip edilen diziden ise Demir’in arkasından Fekeli karakteri de çıkarılmış olacak. İki ismin ansız vedası ise şimdiden çok konuşulacak gibi duruyor! İşte merak edilen tüm detaylar…



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