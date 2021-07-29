Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Fekeli Ayrılıyor! Kerem Alışık’ın Üzeri Anında Karalandı! Demir Yaman’dan Sonra Büyük Kıyamet Başladı!
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi kısa bir süre önce final yaparak ekranlara vedasını duyurmuştu. Dizide Ali Rahmet Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık’ın üzerinin karalandığı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düştü. Dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu ise konu hakkında…
Kısa bir süre önce sezon finali yapan başarılı dizinin son bölümünde Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış’ta diziden ayrılma kararı almıştı. Sevilen oyuncu dizinin son bölümünde ise Züleyha karakterini paramparça etmişti. Yeni sezonu merakla beklenen dizinin yeni sezonu ise ifşalandı!
Zaman kayması yaşayacak olan dizinin yeni bölümleri Eylül ayıyla birlikte ekranlarda olmaya başlayacak! Sevilerek takip edilen diziden ise Demir’in arkasından Fekeli karakteri de çıkarılmış olacak. İki ismin ansız vedası ise şimdiden çok konuşulacak gibi duruyor! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.