Arka Sokaklar’ın Tekin’i Diziyi İfşa Etti! 16 Yıl Sonra İlk Kez Açıkladı, Meğer Perde Arkasında… Diziden Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı!

Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümünden beri yer alan iki ismin vedası ise hayranlarına çok inandırıcı gelmemişti. İkilinin ise diziden ayrıldığı net bir şekilde ancak sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkmıştı.

Arka Sokaklar dizisinde Tekin karakterine hayat veren Onur Bay ise dizinin setinin çok güzel geçtiğini tek tek açıkladı. Diziden neden ayrıldığına ise bizzat kendisi açıkladı! Peki, neler oluyor?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>

