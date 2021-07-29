- 29 Tem 2021 - 17:21 G: 29 Tem 2021 - 17:41

Arka Sokaklar’ın Tekin’i Diziyi İfşa Etti! 16 Yıl Sonra İlk Kez Açıkladı, Meğer Perde Arkasında… Diziden Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisi kısa bir süre önce ekranlara vedasını duyurmuştu. Sevilerek takip edilen dizinin son bölümünde ise Zeliş ve Tekin karakterine hayat veren Yüsra Geyik ve Onur Bay diziden ayrılmışlardı.

Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümünden beri yer alan iki ismin vedası ise hayranlarına çok inandırıcı gelmemişti. İkilinin ise diziden ayrıldığı net bir şekilde ancak sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkmıştı.

Arka Sokaklar dizisinde Tekin karakterine hayat veren Onur Bay ise dizinin setinin çok güzel geçtiğini tek tek açıkladı. Diziden neden ayrıldığına ise bizzat kendisi açıkladı! Peki, neler oluyor?

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29 Tem 2021 - 17:21 Ankara- Yaşam

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