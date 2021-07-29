Arka Sokaklar’ın Tekin’i Diziyi İfşa Etti! 16 Yıl Sonra İlk Kez Açıkladı, Meğer Perde Arkasında… Diziden Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisi kısa bir süre önce ekranlara vedasını duyurmuştu. Sevilerek takip edilen dizinin son bölümünde ise Zeliş ve Tekin karakterine hayat veren Yüsra Geyik ve Onur Bay diziden ayrılmışlardı.
Arka Sokaklar dizisinin ilk bölümünden beri yer alan iki ismin vedası ise hayranlarına çok inandırıcı gelmemişti. İkilinin ise diziden ayrıldığı net bir şekilde ancak sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkmıştı.
Arka Sokaklar dizisinde Tekin karakterine hayat veren Onur Bay ise dizinin setinin çok güzel geçtiğini tek tek açıkladı. Diziden neden ayrıldığına ise bizzat kendisi açıkladı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.