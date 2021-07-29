Ankara Şehir Hastanesi Dünyada Kaçıncı? Ankara Şehir Hastanesi Hangi Bölümler Var? Ankara Şehir Hastanesinde Kaç Doktor Var?

Dünyada sayılı hastaneler arasında yer alan ve büyüklüğü ile tüm dikkatleri üzerine çeken Ankara Şehir Hastanesi, 1 milyon 312 bin metrekare kapalı alana sahip. Vatandaşların kolay bir şekilde sağlık hizmetlerine erişim sağlaması için inşa edilen hastane yatak kapasitesi sıralamasında da zirvelerde yer alıyor. Ankara Şehir Hastanesi’nin 3 bin 810 yatak kapasitesi, dünyada bu alanda 3. sırada yer almasını sağlıyor. Dünyanın ve Türkiye’nin en modern sağlık kampüsü unvanına kavuşan Ankara Şehir Hastanesi, en büyük Kamu-Özel işbirliği projesi ve CCN Yatırım Holding tarafından anahtar teslim olarak inşa edildi.

Ankara Şehir Hastanesi’nin sahip olduğu bölümler de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İnternet üzerinden yapılan araştırmalarda, Ankara Şehir Hastanesi’nde kaç bölüm var ve Ankara Şehir Hastanesi’nde hangi bölümler var sorularına yanıtlar aranıyor. Ankara Şehir Hastanesi, Genel Hastane, Ana Hastane Binası, Kalp ve Damar Hastanesi, Nöroloji Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve Psikiyatri Hastanesi olmak üzere toplam 9 ana binadan oluşuyor. Bu kapasitesi ile dünyanın en büyük ve modern hastanelerinden biri olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. >>