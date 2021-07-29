Ankara Karşıyaka Mezarlığı Nerede, Nasıl Gidilir? Karşıyaka Mezarlığı Otobüsleri Nereden Kalkıyor? Ankara Karşıyaka Mezarlığı Hangi İlçede?

Sadece Ankara’nın değil aynı zamanda Türkiye’nin en büyük mezarlıklarından biri olan Ankara Karşıyaka Mezarlığı, pek çok ünlü ismin de yattığı yerdir. Ankara ili Yenimahalle ilçesinde ve Şentepe semti ile Demetevler mahallesinde konumlanan Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na çevre ilçelerden otobüs seferleri düzenlenir. Ayrıca bu mezarlıkta gayrimüslim olanlar için ayrı bir bölüm düzenlenmiştir. Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na ulaşım sağlamak için belirtilen adrese giden ulaşım araçlarını kullanmanız yeterlidir. Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na en kolay yoldan ulaşım imkanını kullanmak isteyenler farklı toplu taşıma araçlarını tercih edebilirler.

Ankara’da en çok ziyaret edilen konumlardan biri olan Ankara Karşıyaka Mezarlığı, sadece başkentliler değil Ankara dışından gelenler tarafından da araştırılmaktadır. Yenimahalle konumunda bulunan Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na toplu taşıma ile ulaşmak isteyenler için otobüs numaraları 271, 275 ve 277 olarak belirlenmiştir. Otobüs yerine metro kullanarak Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na gitmek isteyen vatandaşlar için ise tercih edilmesi gereken metro hatları M1, M2 ve M3’tür.