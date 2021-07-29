Ankara Karşıyaka Mezarlığı Nerede, Nasıl Gidilir? Karşıyaka Mezarlığı Otobüsleri Nereden Kalkıyor? Ankara Karşıyaka Mezarlığı Hangi İlçede?
Bir çok ünlü ismin de yattığı yer olan Ankara Karşıyaka Mezarlığı başkentli vatandaşların en çok araştırdığı yerlerden biri haline geldi. Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nın nerede olduğu ve nasıl gideceğini merak eden kişiler internet üzerinden araştırma yapmaya devam ediyor. Ankara Karşıyaka Mezarlığı, Türkiye’nin en büyük mezarlıklarından biri olmasıyla dikkatleri çekerken, yakınları için bu mezarlığı ziyaret etmek isteyenlere çok sayıda ulaşım imkanı tanınıyor. Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na giden
Sadece Ankara’nın değil aynı zamanda Türkiye’nin en büyük mezarlıklarından biri olan Ankara Karşıyaka Mezarlığı, pek çok ünlü ismin de yattığı yerdir. Ankara ili Yenimahalle ilçesinde ve Şentepe semti ile Demetevler mahallesinde konumlanan Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na çevre ilçelerden otobüs seferleri düzenlenir. Ayrıca bu mezarlıkta gayrimüslim olanlar için ayrı bir bölüm düzenlenmiştir. Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na ulaşım sağlamak için belirtilen adrese giden ulaşım araçlarını kullanmanız yeterlidir. Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na en kolay yoldan ulaşım imkanını kullanmak isteyenler farklı toplu taşıma araçlarını tercih edebilirler.
Ankara’da en çok ziyaret edilen konumlardan biri olan Ankara Karşıyaka Mezarlığı, sadece başkentliler değil Ankara dışından gelenler tarafından da araştırılmaktadır. Yenimahalle konumunda bulunan Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na toplu taşıma ile ulaşmak isteyenler için otobüs numaraları 271, 275 ve 277 olarak belirlenmiştir. Otobüs yerine metro kullanarak Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na gitmek isteyen vatandaşlar için ise tercih edilmesi gereken metro hatları M1, M2 ve M3’tür.
29 Tem 2021 - 17:55 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.