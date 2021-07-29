- 29 Tem 2021 - 17:55 G: 29 Tem 2021 - 18:06

Ankara Karşıyaka Mezarlığı Nerede, Nasıl Gidilir? Karşıyaka Mezarlığı Otobüsleri Nereden Kalkıyor? Ankara Karşıyaka Mezarlığı Hangi İlçede?

Bir çok ünlü ismin de yattığı yer olan Ankara Karşıyaka Mezarlığı başkentli vatandaşların en çok araştırdığı yerlerden biri haline geldi. Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nın nerede olduğu ve nasıl gideceğini merak eden kişiler internet üzerinden araştırma yapmaya devam ediyor. Ankara Karşıyaka Mezarlığı, Türkiye’nin en büyük mezarlıklarından biri olmasıyla dikkatleri çekerken, yakınları için bu mezarlığı ziyaret etmek isteyenlere çok sayıda ulaşım imkanı tanınıyor. Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na giden

Sadece Ankara’nın değil aynı zamanda Türkiye’nin en büyük mezarlıklarından biri olan Ankara Karşıyaka Mezarlığı, pek çok ünlü ismin de yattığı yerdir. Ankara ili Yenimahalle ilçesinde ve Şentepe semti ile Demetevler mahallesinde konumlanan Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na çevre ilçelerden otobüs seferleri düzenlenir. Ayrıca bu mezarlıkta gayrimüslim olanlar için ayrı bir bölüm düzenlenmiştir. Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na ulaşım sağlamak için belirtilen adrese giden ulaşım araçlarını kullanmanız yeterlidir. Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na en kolay yoldan ulaşım imkanını kullanmak isteyenler farklı toplu taşıma araçlarını tercih edebilirler.

Ankara’da en çok ziyaret edilen konumlardan biri olan Ankara Karşıyaka Mezarlığı, sadece başkentliler değil Ankara dışından gelenler tarafından da araştırılmaktadır. Yenimahalle konumunda bulunan Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na toplu taşıma ile ulaşmak isteyenler için otobüs numaraları 271, 275 ve 277 olarak belirlenmiştir. Otobüs yerine metro kullanarak Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na gitmek isteyen vatandaşlar için ise tercih edilmesi gereken metro hatları M1, M2 ve M3’tür.

29 Tem 2021 - 17:55 - Yaşam

# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Veraset Ve Harçlar Vergi Dairesi Nerede, Nasıl Gidilir? Veraset İntikal Beyannamesi Nasıl Verilir? Veraset Beyannamesini Kim Verir? mask
Ankara Veraset Ve Harçlar Vergi Dairesi Nerede, Nasıl Gidilir? Veraset İntikal Beyannamesi Nasıl Verilir? Veraset Beyannamesini Kim Verir?
23 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
23 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara'da Gün Batımı Nerede İzlenir? İşte Ankara'nın Manzaralı Mekanları mask
Ankara'da Gün Batımı Nerede İzlenir? İşte Ankara'nın Manzaralı Mekanları
Ankara Tren Garı nerede, nasıl gidilir?Ankara Hızlı Tren garına nasıl gidilir? Ankara tren garı hangi semtte? mask
Ankara Tren Garı nerede, nasıl gidilir?Ankara Hızlı Tren garına nasıl gidilir? Ankara tren garı hangi semtte?
Ankara Sosyal Yardım Kartı Hangi Marketlerde Geçerli? Ankara Sosyal Yardım Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır 2021 mask
Ankara Sosyal Yardım Kartı Hangi Marketlerde Geçerli? Ankara Sosyal Yardım Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır 2021
Psikoteknik Belgesi Nedir? Psikoteknik Belgesi Ankara’da Nasıl Ve Nereden Alınır 2021? Psikoteknik Belgesi Fiyat 2021 mask
Psikoteknik Belgesi Nedir? Psikoteknik Belgesi Ankara’da Nasıl Ve Nereden Alınır 2021? Psikoteknik Belgesi Fiyat 2021
Ankara Usulü Bazlama Nasıl Yapılır? Kızılcahamam Bazlaması Nasıl Yapılıyor? Bazlamanın Yumuşak Olması İçin Ne Yapmalı? mask
Ankara Usulü Bazlama Nasıl Yapılır? Kızılcahamam Bazlaması Nasıl Yapılıyor? Bazlamanın Yumuşak Olması İçin Ne Yapmalı?
Eymir Gölünde Nerede Kahvaltı Yapılır? İşte Gölbaşı Göl Manzaralı Kahvaltı Yerleri Ve Eymir Gölü Kahvaltı Fiyatları mask
Eymir Gölünde Nerede Kahvaltı Yapılır? İşte Gölbaşı Göl Manzaralı Kahvaltı Yerleri Ve Eymir Gölü Kahvaltı Fiyatları
Ankara'da Kahvaltı Yapılacak Manzaralı Yerler! İşte Ankara'da Doğayla İç İçe Kahvaltı Yerleri mask
Ankara'da Kahvaltı Yapılacak Manzaralı Yerler! İşte Ankara'da Doğayla İç İçe Kahvaltı Yerleri
Ankara Menemen Nerede Yenir? Nefis Menemen Nasıl Yapılır, Tadı Nasıl Olmalıdır? mask
Ankara Menemen Nerede Yenir? Nefis Menemen Nasıl Yapılır, Tadı Nasıl Olmalıdır?
# ANKARA REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Veraset Ve Harçlar Vergi Dairesi Nerede, Nasıl Gidilir? Veraset İntikal Beyannamesi Nasıl Verilir? Veraset Beyannamesini Kim Verir? mask
Ankara Veraset Ve Harçlar Vergi Dairesi Nerede, Nasıl Gidilir? Veraset İntikal Beyannamesi Nasıl Verilir? Veraset Beyannamesini Kim Verir?
Ankara’da Fay Hattı Var Mi? Ankara Deprem Açısından Riskli Mi? Ankara'da Yıkıcı Deprem Olur Mu? mask
Ankara’da Fay Hattı Var Mi? Ankara Deprem Açısından Riskli Mi? Ankara'da Yıkıcı Deprem Olur Mu?
Ankara Şehir Hastanesi Dünyada Kaçıncı? Ankara Şehir Hastanesi Hangi Bölümler Var? Ankara Şehir Hastanesinde Kaç Doktor Var? mask
Ankara Şehir Hastanesi Dünyada Kaçıncı? Ankara Şehir Hastanesi Hangi Bölümler Var? Ankara Şehir Hastanesinde Kaç Doktor Var?
29 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
29 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Kızılayda Nerede Kahvaltı Yapılır? Ankarada Sabah Ne Yenir? mask
Ankara Kızılayda Nerede Kahvaltı Yapılır? Ankarada Sabah Ne Yenir?
Ankaralı Erkekler Nelerden Hoşlanır? Ankaralı Erkekleri Nasıl Olur? mask
Ankaralı Erkekler Nelerden Hoşlanır? Ankaralı Erkekleri Nasıl Olur?
23 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
23 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara’da Tapu Harcı Ödemesi Nasıl, Nerede Yapılır? Anlaşmalı Bankalar Hangileridir? mask
Ankara’da Tapu Harcı Ödemesi Nasıl, Nerede Yapılır? Anlaşmalı Bankalar Hangileridir?
Höşmerim Tatlısı Ankara’da Nerede Satılır? Höşmerim Nereye Ait? Höşmerim Peyniri Nedir? mask
Höşmerim Tatlısı Ankara’da Nerede Satılır? Höşmerim Nereye Ait? Höşmerim Peyniri Nedir?
Ankara'da Sülük Nerede Satılır? Sülük Tedavisi Hangi Hastalıklara İyi Gelir? Bir Sülük Ne Kadar Kan Emer? mask
Ankara'da Sülük Nerede Satılır? Sülük Tedavisi Hangi Hastalıklara İyi Gelir? Bir Sülük Ne Kadar Kan Emer?
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Veraset Ve Harçlar Vergi Dairesi Nerede, Nasıl Gidilir? Veraset İntikal Beyannamesi Nasıl Verilir? Veraset Beyannamesini Kim Verir? mask
Ankara Veraset Ve Harçlar Vergi Dairesi Nerede, Nasıl Gidilir? Veraset İntikal Beyannamesi Nasıl Verilir? Veraset Beyannamesini Kim Verir?
Ankara’da Fay Hattı Var Mi? Ankara Deprem Açısından Riskli Mi? Ankara'da Yıkıcı Deprem Olur Mu? mask
Ankara’da Fay Hattı Var Mi? Ankara Deprem Açısından Riskli Mi? Ankara'da Yıkıcı Deprem Olur Mu?
Ankara Şehir Hastanesi Dünyada Kaçıncı? Ankara Şehir Hastanesi Hangi Bölümler Var? Ankara Şehir Hastanesinde Kaç Doktor Var? mask
Ankara Şehir Hastanesi Dünyada Kaçıncı? Ankara Şehir Hastanesi Hangi Bölümler Var? Ankara Şehir Hastanesinde Kaç Doktor Var?
29 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
29 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 29 Temmuz 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 29 Temmuz 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
28 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
28 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 28 Temmuz 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 28 Temmuz 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
27 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
27 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 27 Temmuz 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 27 Temmuz 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
26 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
26 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
# ANKARA GEZİ REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Şehir Hastanesi Dünyada Kaçıncı? Ankara Şehir Hastanesi Hangi Bölümler Var? Ankara Şehir Hastanesinde Kaç Doktor Var? mask
Ankara Şehir Hastanesi Dünyada Kaçıncı? Ankara Şehir Hastanesi Hangi Bölümler Var? Ankara Şehir Hastanesinde Kaç Doktor Var?
Ankara İncek Ahlatlıbel Atatürk Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Ahlatlıbel Atatürk Parkı Açık Mi? Ahlatlıbel Atatürk Parkı Kaçta Kapanıyor? mask
Ankara İncek Ahlatlıbel Atatürk Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Ahlatlıbel Atatürk Parkı Açık Mi? Ahlatlıbel Atatürk Parkı Kaçta Kapanıyor?
Ankara Yaşamak İçin Nasıl Bir Yer, En Lüx Yeri Neresi? Ankaranin En Zengin Semti Neresi? mask
Ankara Yaşamak İçin Nasıl Bir Yer, En Lüx Yeri Neresi? Ankaranin En Zengin Semti Neresi?
Ankarada Nerede Yürüyüş Yapılır? Ankara Anıttepe Koşu Parkuru Kaç Metre? Ankarada Hangi Parka Gidilir? mask
Ankarada Nerede Yürüyüş Yapılır? Ankara Anıttepe Koşu Parkuru Kaç Metre? Ankarada Hangi Parka Gidilir?
Ankara'da Yürüyüş Yapılacak Yerler? Ankarada Hangi Parka Gidilir? Ankara'nın En Büyük Parkı Hangisi? Ankara Parkları mask
Ankara'da Yürüyüş Yapılacak Yerler? Ankarada Hangi Parka Gidilir? Ankara'nın En Büyük Parkı Hangisi? Ankara Parkları
Ankara'nın En Temiz Havası Nerede? Ankara'nın Havası Temiz Mi? mask
Ankara'nın En Temiz Havası Nerede? Ankara'nın Havası Temiz Mi?
Ankarada Hafta Sonu Ne Yapılabilir? Ankara'da 1 Günde Neler Yapılır? Ankarada Eğlenmek İçin Ne Yapılır? mask
Ankarada Hafta Sonu Ne Yapılabilir? Ankara'da 1 Günde Neler Yapılır? Ankarada Eğlenmek İçin Ne Yapılır?
Ankara’dan Azerbaycan'a Nasıl Gidilir 2021? Türkiyeden Azerbaycana Pasaportsuz Gidilir Mi? Azerbaycan'a Gitmek Serbest Mi? mask
Ankara’dan Azerbaycan'a Nasıl Gidilir 2021? Türkiyeden Azerbaycana Pasaportsuz Gidilir Mi? Azerbaycan'a Gitmek Serbest Mi?
Ankara İstanbul Hızlı Tren Kaç Saat Sürer? Ankara İstanbul Hızlı Tren Kaç Durak? Hızlı Tren Ankara İstanbul Kaç TL? mask
Ankara İstanbul Hızlı Tren Kaç Saat Sürer? Ankara İstanbul Hızlı Tren Kaç Durak? Hızlı Tren Ankara İstanbul Kaç TL?
Ankara’dan Ukrayna'ya Nasıl Gidilir? Ukrayna'ya Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi? Ukrayna Gitmek İçin Ne Gerekir? mask
Ankara’dan Ukrayna'ya Nasıl Gidilir? Ukrayna'ya Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi? Ukrayna Gitmek İçin Ne Gerekir?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Veraset Ve Harçlar Vergi Dairesi Nerede, Nasıl Gidilir? Veraset İntikal Beyannamesi Nasıl Verilir? Veraset Beyannamesini Kim Verir? mask
Ankara Veraset Ve Harçlar Vergi Dairesi Nerede, Nasıl Gidilir? Veraset İntikal Beyannamesi Nasıl Verilir? Veraset Beyannamesini Kim Verir?
Ankara’da Fay Hattı Var Mi? Ankara Deprem Açısından Riskli Mi? Ankara'da Yıkıcı Deprem Olur Mu? mask
Ankara’da Fay Hattı Var Mi? Ankara Deprem Açısından Riskli Mi? Ankara'da Yıkıcı Deprem Olur Mu?
Ankara Karşıyaka Mezarlığı Nerede, Nasıl Gidilir? Karşıyaka Mezarlığı Otobüsleri Nereden Kalkıyor? Ankara Karşıyaka Mezarlığı Hangi İlçede? mask
Ankara Karşıyaka Mezarlığı Nerede, Nasıl Gidilir? Karşıyaka Mezarlığı Otobüsleri Nereden Kalkıyor? Ankara Karşıyaka Mezarlığı Hangi İlçede?
Ankara Şehir Hastanesi Dünyada Kaçıncı? Ankara Şehir Hastanesi Hangi Bölümler Var? Ankara Şehir Hastanesinde Kaç Doktor Var? mask
Ankara Şehir Hastanesi Dünyada Kaçıncı? Ankara Şehir Hastanesi Hangi Bölümler Var? Ankara Şehir Hastanesinde Kaç Doktor Var?
Arka Sokaklar’ın Tekin’i Diziyi İfşa Etti! 16 Yıl Sonra İlk Kez Açıkladı, Meğer Perde Arkasında… Diziden Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! mask
Arka Sokaklar’ın Tekin’i Diziyi İfşa Etti! 16 Yıl Sonra İlk Kez Açıkladı, Meğer Perde Arkasında… Diziden Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı!
Ehliyet Almak Ne Kadara Mal Olur 2021? B Sınıfı Ehliyet Fiyatları Ne Kadar? Ehliyet Kaça Mal Oluyor 2021? mask
Ehliyet Almak Ne Kadara Mal Olur 2021? B Sınıfı Ehliyet Fiyatları Ne Kadar? Ehliyet Kaça Mal Oluyor 2021?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status