Ankara’da Fay Hattı Var Mi? Ankara Deprem Açısından Riskli Mi? Ankara'da Yıkıcı Deprem Olur Mu?

Uzun yıllar boyunca vatandaşlar, “Ankara’da deprem olmaz, Ankara’da fay hattı yok” gibi düşüncelerle kendilerini avuturken peş peşe Ankara merkezli depremlerin olması kafaları karıştırdı. Başkentte yaşanabilecek büyük bir deprem korkusu şimdiden vatandaşları etkisi altına aldı. Depremde risk olasılığının nasıl olduğu ve Ankara’nın hangi semtlerinde depremin daha fazla yıkıcı etkide bulunabileceği merak konusu haline geldi. Ankara’daki binaların depreme karşı dayanıklı olup olmadığı da vatandaşların en çok araştırdığı konular arasına girdi.

Uzmanların, Ankara ve çevresinde çok sayıda aktif fay hattı bulunduğunu açıklamalarının ardından insanlar yaşadıkları bölgeleri araştırma konusu haline getirdi. E-Devlet uygulaması üzerinden evlerinin yakınından fay hattı geçip geçmediğini kontrol eden Ankaralılar, bu konuda çeşitli soruları da gündeme getirmeye başladı. Ankara Fay Hattı haritasına bakıldığında başkent 3. ve 4. deprem bölgesi olarak işaretleniyor. Fakat buna rağmen Ankara’da yıkıcı deprem olmayacağı anlamı çıkmaması gerekiyor. >>