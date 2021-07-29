- 29 Tem 2021 - 17:57 G: 29 Tem 2021 - 18:01

Ankara’da Fay Hattı Var Mi? Ankara Deprem Açısından Riskli Mi? Ankara'da Yıkıcı Deprem Olur Mu?

Başkent Ankara’da geçtiğimiz dönemde peş peşe yakın merkezli deprem olması, vatandaşlarda “Ankara’da deprem olmaz” algısının ne kadar yanlış olduğunu gözler önüne serdi. Ankara ilinde meydana gelebilecek büyük çaplı depremler ise şimdiden başkentlileri korkutmaya başladı. Vatandaşlar depremde hangi risklerin oluşabileceğini merak ederken Ankara’da fay hattı olup olmadığını internet üzerinden araştırıyor. İşte Ankara’da yıkıcı deprem olup olmayacağına dair detaylı bilgiler…

Uzun yıllar boyunca vatandaşlar, “Ankara’da deprem olmaz, Ankara’da fay hattı yok” gibi düşüncelerle kendilerini avuturken peş peşe Ankara merkezli depremlerin olması kafaları karıştırdı. Başkentte yaşanabilecek büyük bir deprem korkusu şimdiden vatandaşları etkisi altına aldı. Depremde risk olasılığının nasıl olduğu ve Ankara’nın hangi semtlerinde depremin daha fazla yıkıcı etkide bulunabileceği merak konusu haline geldi. Ankara’daki binaların depreme karşı dayanıklı olup olmadığı da vatandaşların en çok araştırdığı konular arasına girdi.

Uzmanların, Ankara ve çevresinde çok sayıda aktif fay hattı bulunduğunu açıklamalarının ardından insanlar yaşadıkları bölgeleri araştırma konusu haline getirdi. E-Devlet uygulaması üzerinden evlerinin yakınından fay hattı geçip geçmediğini kontrol eden Ankaralılar, bu konuda çeşitli soruları da gündeme getirmeye başladı. Ankara Fay Hattı haritasına bakıldığında başkent 3. ve 4. deprem bölgesi olarak işaretleniyor. Fakat buna rağmen Ankara’da yıkıcı deprem olmayacağı anlamı çıkmaması gerekiyor. >>

29 Tem 2021 - 17:57 - Yaşam

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