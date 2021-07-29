Ankara Veraset Ve Harçlar Vergi Dairesi Nerede, Nasıl Gidilir? Veraset İntikal Beyannamesi Nasıl Verilir? Veraset Beyannamesini Kim Verir?

Ankara Veraset Ve Harçlar Vergi Dairesi’nin konumu Çankaya semtinde yer alıyor. Veraset ve vergi işlemleri için gitmek istediğiniz Ankara Veraset Ve Harçlar Vergi Dairesi’ne ulaşım için tercih edebileceğiniz otobüs hatları şunlardan oluşuyor: 112, 266, 286, 419-5, 437, 439, 440, 440-5, 443, 450, 486, 488 numaralı otobüslerden size en yakın konumdan geçen birine binerek doğrudan Ankara Veraset Ve Harçlar Vergi Dairesi’ne ulaşım sağlayabilirsiniz. Eğer metro ile Ankara Veraset Ve Harçlar Vergi Dairesi’ne gitmek istiyorsanız M1, M2, M3 ve M4 metrolarını kullanmanız yeterli olacaktır.

Vatandaşların özellikle veraset işlemlerinde en çok başını ağrıtan belgelerden biri olan veraset ve intikal beyannamesinin işleme alınması için veraset ve vergi dairesine resmi başvuru yapılması gerekir. Kanuna göre veraset ve intikal vergisi beyannameleri, mirasçıların her biri tarafından tek tek imzalandıktan sonra verilebilir. Bunun yerine mirasçıların vekil olarak atadıkları kişi de imzalamak suretiyle bu belgeyi işleme koyabilir. Veraset yoluyla intikallerde beyannamenin her bir mirasçı tarafından ayrı ayrı verilmesi söz konusuyken aynı zamanda müştereken yani ortak biçimde verildiği durumlarda da kabul edilir. >>