Alişan’ı İkinci Kez Ölüm Haberi Yıktı! Önce Kardeşi Şimdi Bu… Hayatla Tüm Bağları Koptu, Artık Yok Bitti! Bu Kez Çok Ağır Oldu…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’dan kötü haber bir kez daha geldi. Kısa bir süre önce koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden Selçuk Tektaş’ın ölümüyle sarsılmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, günlerce yoğun bakımda kalmıştı. Tedavi süreci boyunca sadece entübe edildiğine dair bilgi alınan Selçuk Tektaş’ın yaklaşık bir hafta önce ise ölüm haberi gelmişti.
Kardeşinin vefatının ardından oldukça bitkin gözüken Alişan, cenazede ise ayakta durmakta zorlanıyordu. Cenazede yanında olan bir ismin acı haberini alan Alişan ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı! Kısa bir süre önce abisini kaybeden Alişan şimdi ise canından bir diğer parçayı kaybetti...
Gündeme bomba gibi düşen konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Alişan dengelerin değişmesine neden oldu. Dengelerin değişmesine neden olan Alişan’ın abisinin vefatının ardından akrabalarından bir ismin vefat ettiği iddia edildi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İsmai̇l Uçak - Allah rahmet eylesin! Mekanı cennet makamı aliolsun! Kederli ailesinin sevenlarinin başı sağolsun! Geçmişlerimize de rahmet olsun!
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.