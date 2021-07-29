Alişan’ı İkinci Kez Ölüm Haberi Yıktı! Önce Kardeşi Şimdi Bu… Hayatla Tüm Bağları Koptu, Artık Yok Bitti! Bu Kez Çok Ağır Oldu…

Kardeşinin vefatının ardından oldukça bitkin gözüken Alişan, cenazede ise ayakta durmakta zorlanıyordu. Cenazede yanında olan bir ismin acı haberini alan Alişan ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı! Kısa bir süre önce abisini kaybeden Alişan şimdi ise canından bir diğer parçayı kaybetti...

Gündeme bomba gibi düşen konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Alişan dengelerin değişmesine neden oldu. Dengelerin değişmesine neden olan Alişan’ın abisinin vefatının ardından akrabalarından bir ismin vefat ettiği iddia edildi!



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