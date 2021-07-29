Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisine Çukur’un İdris Babası Geliyor! İlyas Reis’in Canından Farksız Olacak! Öyle Bir Karakterle Geliyor Ki…

Sevilerek izlenen dizinin yeni sezonunda ise iddialara göre Çukur dizisinin İdris Babası resmen giriş yapacak! Ercan Kesal’ın hayat vereceği karakterin ilk detayları ise oluşmaya başladı. Çukur dizisine Yamaç karakterinin babası olarak bilinen İdris Baba’nın uzun bir süre akıllardan silinmemesi; oyuncunun başarısına ve sevenlerinin çok olmasına doğrudan bağlıydı.

Dizide İlyas Reis karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın en sevilen karakterlerinden birisi olarak seyircinin karşısına çıkıyordu. Dikkatleri üzerine toplayan başarılı dizide ise Çukur dizisinin İdris Baba’sının hangi karaktere hayat vereceği merak edilmeye başlandı! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle alakalı merak edilen tüm detaylar…



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