Alişan Kalp Krizi mi Geçirdi? Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Denilince Milyonlar Ayağa Kalktı! İkinci Ölüm Haberine Kalbi Daha Fazla Dayanmadı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan, iddialara göre üst üste gelen acı haberlere dayanamadı ve kalp krizi geçirdi. Şarkıcı ve sunucu olarak bildiğimiz Alişan geçtiğimiz hafta en acı kaybını vermişti. Ünlü sanatçı Alişan şimdi de ikinci kaybını verdi. İkinci bir ölüm haberiyle sarsılan Alişan’ın acısı dayanılır gibi değil. Yürekleri burkan o görüntüler ‘’Alişan’ın kalbi dayanmayacak’’ dedirtti. İşte o herkesin yüreğini burkan detaylar…
Geçtiğimiz aylarda Korona virüse yakalanan Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’tan kötü haber geldi. Haftalarca hiç yorulmadan, dualarla kardeşinden iyi bir haber gelmesini bekleyen Alişan ve ailesi beklene iyi haber yerine kötü haberle sarsılmıştı.
Kendisinin hem menajerliğini yapan hem de kardeşi olan Selçuk Tektaş’ın vefatıyla yüreğine ateş düşen Alişan ikinci kayıpla karşı karşıya kaldı. Alişan’ın kuzeni Ozan Ecbin’den yürekleri dağlayan o haber geldi. Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İsmai̇l Uçak - GENÇ SANATÇI KARDEŞİMİZE GEÇMİŞ OLSUN! ALLAH ŞAFİİ İSMİ SIFATI İLE ACİL ŞİFALAR VERSİN!
CENAZELERİNDEN DOLAYI BAŞI SAĞOLSUN! A GEÇMİŞERİMİZE RAHMET İLE AVFÜ MAĞFİRET EYLESİN!
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.