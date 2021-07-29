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29 Tem 2021 - 19:23

Alişan Kalp Krizi mi Geçirdi? Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Denilince Milyonlar Ayağa Kalktı! İkinci Ölüm Haberine Kalbi Daha Fazla Dayanmadı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan, iddialara göre üst üste gelen acı haberlere dayanamadı ve kalp krizi geçirdi. Şarkıcı ve sunucu olarak bildiğimiz Alişan geçtiğimiz hafta en acı kaybını vermişti. Ünlü sanatçı Alişan şimdi de ikinci kaybını verdi. İkinci bir ölüm haberiyle sarsılan Alişan’ın acısı dayanılır gibi değil. Yürekleri burkan o görüntüler ‘’Alişan’ın kalbi dayanmayacak’’ dedirtti. İşte o herkesin yüreğini burkan detaylar…