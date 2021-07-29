Esra Erol'a Hiçbir Yerde Rahat Yok! Acun Ilıcalı Bile Bu Kadar Survivor Yaşamadı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki...
Bu sıcak yaz günlerinde tatilin tadını çıkaran Esra Erol’un tatilde de çilesi bitmek bilmedi. Esra Erol’a hiçbir yerde rahat yok! Öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte o çok merak edilen haberin detayları…
Uzun zamandır ekranlarda gördüğümüz ve tanıdık bir yüz haline gelen Esra Erol’un çilesi tatilde de dinmek bilmiyor. Eşiyle Bodrum’da tatil yapan Esra Erol, yıllardan bu yana ilginç ve absürt konuklara bir şekilde tahammül etmeye çalışsa da bu sefer ki olay pes dedirtti.
Tüm senenin negatif enerjisini Bodrum tatiliyle atmaya çalışan Esra Erol kendini salmadı. Spor hayatına tatilde de ara vermeden devam eden Esra Erol şimdilerde de pilatese merak saldı. Güzel sunucunun halini görenler ‘’Bu kadın en programda ne de tatilde rahat edemiyor’’ yorumunu yaptı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.