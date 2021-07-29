Esra Erol'a Hiçbir Yerde Rahat Yok! Acun Ilıcalı Bile Bu Kadar Survivor Yaşamadı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki...

Uzun zamandır ekranlarda gördüğümüz ve tanıdık bir yüz haline gelen Esra Erol’un çilesi tatilde de dinmek bilmiyor. Eşiyle Bodrum’da tatil yapan Esra Erol, yıllardan bu yana ilginç ve absürt konuklara bir şekilde tahammül etmeye çalışsa da bu sefer ki olay pes dedirtti.

Tüm senenin negatif enerjisini Bodrum tatiliyle atmaya çalışan Esra Erol kendini salmadı. Spor hayatına tatilde de ara vermeden devam eden Esra Erol şimdilerde de pilatese merak saldı. Güzel sunucunun halini görenler ‘’Bu kadın en programda ne de tatilde rahat edemiyor’’ yorumunu yaptı.



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