- 01 Ağu 2021 - 20:58

Masterchef Mehmet Şef Kovulabilir! Yarışmacının Emeğini Öyle Bir Hiçe Saydı ki; Milyonlar Tepki Gösterdi! "Artık Çok Oldun Mehmet Şef..."

TV8 Ekranlarının sevilen yemek programı reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Survivor’un bitmesiyle başlayan yemek programı Masterchef’te Mehmet Şef yarışmacıyı rezil etti. Yemeğini yok saydığı yarışmacıyı yerin dibine sokan Mehmet Şef’in tek bir çatalla kurduğu o cümleler sosyal medya gündemine oturdu.

İzleyenlerin kalbine taht kurmayı başaran Masterchef’te Mehmet Şef’in yarışmacının tabağına vermiş olduğu o tepki sosyal medyanın gündemine oturdu. Tabağını yetiştirmekte bir hayli zorluk çeken ve son dakikalarda yetiştiremeyeceğini anlayan yarışmacının tabağına Mehmet Şef “Bu tabak için konuşulmaz” Bezelye yok, Mantar nerde, 3 yarışmacıyı da anlamıyorum burada olması gereken ilk şey bezelye ilk atılması gereken bezelye ama yok…’’ dedi. Tepkisiyle sosyal medyanın orta yerine oturan Mehmet Şef kimileri tarafından haklı bulunurken kimileri tarafından da bir hayli eleştirildi.

Taylan isimli yarışmacının ayva püresi de yapmadığını gören Mehmet şef bir hayli sinirlendi. ‘’Bu tabağa konuşulmaz’’ diyerek elindeki bıçağı sert bir şekilde masaya koyan Mehmet Şef’in bu tepkisi çok konuşuldu.

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01 Ağu 2021 - 20:58 Ankara- Yaşam

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