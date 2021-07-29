Acun Ilıcalı Paraya Para Demeyecek! Leyla İle Mecnun'dan Sonra Bunu da Yaptı! Behzat Ç. İçin Karar Çıktı! "Yürü Be Acun!"

Geçtiğimiz senelerde yayınlanan ve seyircilerde ciddi etkiler bırakan dizilerden bir tanesi olan Behzat Ç. İle ilgili flaş gelişmeler gündeme bomba gibi düştü. Bir dönemlerin popüler dizisi geçtiğimiz dönemde Blu Tv ekranlarında tekrar başlamış fakat dijital platformda fazla bir süre kalamamıştı.

Dizi ekibinin tekrar bir araya gelememesi ve farklı oyuncuların diziye dahil olması ile birlikte başlayan bu süreç seyirciler tarafından da tam not almamıştı. Peki tekrar gündeme gelen fenomen dizi Behzat Ç. İle ilgili gelişmeler neler?





Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

