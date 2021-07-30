Kripto Severler Rekora Doğru Koşuyor! Dünyada Ki Kripto Severlerin Sayısı Ortaya Çıktı!

Kripto para alım satım hizmeti Crypto.com, 29 Temmuz tarihli piyasa araştırmasında kripto alanındaki kullanıcı sayısına dair veriler paylaştı. Geliştirilmiş bir araştırma metodolojisinin kullanıldığı araştırmada, dünya genelinden en büyük 24 kripto platformunun verileri toplandı.

Cointelegraph Türkiye ile paylaşılan araştırmaya göre dünya genelinde kripto kullanıcısı sayısı, Haziran 2021'e kadar geçen dört aya iki kat yükseldi ve 100 milyon civarından 221 milyona çıktı. Küresel kripto kullanıcı sayısı, Mayıs 2020-Şubat 2021 arasında ise 65 milyondan 100 milyona çıkmıştı.



2021 yılında kripto kullanıcısı sayısı. Kaynak: Crypto.com

Yılın ilk dört ayında kripto piyasasındaki büyümeye liderlik eden isim Bitcoin oldu. PayPal'in kripto entegrasyonu, Visa ve Mastercard iş birlikleri ve MicroStrategy ve Tesla gibi şirketlerin BTC satın aldığını duyurmasıyla büyümesi desteklenen kripto para, nisan ayından sonra bayrağı altcoin'lere devretti.

Çoğunlukla Ethereum blockchain'ini kullanan DeFi ve NFT sektörlerinin patlamasıyla birlikte, Ethereum o tarihten itibaren daha hızlı bir büyüme gösterdi. Fiyatı 12 Mayıs'ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4.362 dolara ulaşan Ether (ETH), kullanıcı sayısında da ciddi bir artış gördü.

Nisan ayında 16 milyon kullanıcıya sahip Ether'in kullanıcı sayısı, iki ayda neredeyse yüzde 50 artarak, haziran ayında 23 milyona çıktı. Bitcoin'in kullanıcı sayısı ise aynı dönemde 90 milyondan 114 milyona yükseldi.



Dünya genelinde BTC ve ETH kullanıcılarının sayısı. Kaynak: Crypto.com

Araştırmaya göre, 2021 boyunca tüm kripto kullanıcıları arasında BTC sahiplerinin oranı azalma gösterdi. Ocak ayında yüzde 67 olan oran, haziran ayında yüzde 51'e kadar geriledi. Ether sahiplerinin oranında da hafif bir düşüş görülürken, özellikle de DOGE ve SHIB gibi diğer kripto para yatırımcılarının oranı arttı ve aynı dönemde yüzde 20'den yüzde 38'e yükseldi.



Kripto kullanıcıları arasında BTC, ETH ve diğer kripto para sahiplerinin oranı. Kaynak: Crypto.com

Crypto.com Kurucu ve CEO'su Kris Marszalek, konuyla ilgili şöyle bir yorumda bulundu:

"2021'in ilk yarısında hem platformumuz hem de sektör genelinde gördüğümüz büyüme, son derece cesaret verici. Kripto paraları herkesin cüzdanına sokma misyonunu izlerken, yoğun bir şekilde yatırım yapmaya devam edeceğiz."