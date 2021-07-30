MicroStrategy Kararını Verdi! Dijital Varlık Politikasına Devam Edecek!
MicroStrategy kritik bir karar aldı. Dijital varlık politikasını devam ettirerek, önümüzdeki günlerde Bitcoin (BTC) satın almayı sürdürecek. İşte detaylar...
MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, şirketin ikinci çeyrek duyurusunda, Bitcoin yatırımı yapmayı sürdüreceklerine işaret etti.
“Dijital varlık stratejimizin sonuçlarından memnun olmayı sürdürüyoruz. İleriye dönük olarak, dijital varlık stratejimize devam etmeyi planlıyoruz”
Şirket, geçtiğimiz yılın Ağustos ayından beri, büyük miktarlarda Bitcoin satın almayı sürdürüyor.
MicroStrategy, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %13.4’lük bir artışla 125,4 milyon dolarlık gelir elde ettiğini açıkladı.
Şirketin hisseleri, ikinci çeyrek sonuçlarının açıklanmasının ardından %2,2’lik düşüşle 611,48 dolara geriledi.
30 Tem 2021 - 08:58 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.