Ankara Koronavirüs Salgınında Yasaklar Resmen Masada! Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi, Ortalık Çok Fena Karıştı! Sağlık Bakanı Koca Resmen Açıkladı!
Ankara koronavirüs salgınından etkilenen illerimizden biri olarak karşımıza çıkarken; artan vaka sayıları ise Ankaralıların endişelenmesine neden oldu. Vaka sayılarının artmasının ardından yasakların yeniden yasakların geleceği gündeme geldi.
Gözler kabine toplantısına çevrilirken, Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayıları ve aşı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren koronavirüs salgınında skandal bir olay yaşandığı ortaya çıktı. Vaka sayılarının sadece 1 hafta içerisinde 20 bini aşması; endişelerin artmasına neden oldu. Peki, güncel vaka sayısı kaç oldu? İşte merak edilen tüm detaylar…
Sağlık Bakanı Koca; “Bugünkü vaka sayısı 22.161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil. AŞI VE TEDBİRLE YENİDEN MÜCADELEYE DÖNELİM” açıklamasında bulunarak; dikkatleri üzerine çekti. Artan vaka sayılarına dikkat çeken Bakan Koca, milyonların şok olmasına neden oldu. Peki, güncel vaka sayısı kaç kişi oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.