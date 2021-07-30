- 30 Tem 2021 - 09:29 G: 30 Tem 2021 - 09:43

Ankara Koronavirüs Salgınında Yasaklar Resmen Masada! Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi, Ortalık Çok Fena Karıştı! Sağlık Bakanı Koca Resmen Açıkladı!

Ankara koronavirüs salgınından etkilenen illerimizden biri olarak karşımıza çıkarken; artan vaka sayıları ise Ankaralıların endişelenmesine neden oldu. Vaka sayılarının artmasının ardından yasakların yeniden yasakların geleceği gündeme geldi.

Gözler kabine toplantısına çevrilirken, Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayıları ve aşı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren koronavirüs salgınında skandal bir olay yaşandığı ortaya çıktı. Vaka sayılarının sadece 1 hafta içerisinde 20 bini aşması; endişelerin artmasına neden oldu. Peki, güncel vaka sayısı kaç oldu? İşte merak edilen tüm detaylar…

Sağlık Bakanı Koca; “Bugünkü vaka sayısı 22.161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil. AŞI VE TEDBİRLE YENİDEN MÜCADELEYE DÖNELİM” açıklamasında bulunarak; dikkatleri üzerine çekti. Artan vaka sayılarına dikkat çeken Bakan Koca, milyonların şok olmasına neden oldu. Peki, güncel vaka sayısı kaç kişi oldu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

30 Tem 2021 - 09:29 Ankara- Yaşam

# ANKARA CORONAVİRÜS HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Koronavirüs Salgınında Vaka Sayısı Düşen İller Açıklandı! Fahrettin Koca Aşı Çalışmaları Hakkında Duyurusunu Yaptı! Son Durum… mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Vaka Sayısı Düşen İller Açıklandı! Fahrettin Koca Aşı Çalışmaları Hakkında Duyurusunu Yaptı! Son Durum…
Ankara Koronavirüs Salgınında Yasaklar Yeniden Mi Geliyor? Vaka Sayıları Tek Gecede Zirveye Yerleşti! Kapanma olacak mı? Kısıtlamalar başlayacak mı? mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Yasaklar Yeniden Mi Geliyor? Vaka Sayıları Tek Gecede Zirveye Yerleşti! Kapanma olacak mı? Kısıtlamalar başlayacak mı?
Ankara Koronavirüs Salgınında Skandal Gelişme! Sağlık Bakanı Koca Tir Tir Titretti! Bir Gecede Her Şey Alt Üst Oldu! Yasaklar… mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Skandal Gelişme! Sağlık Bakanı Koca Tir Tir Titretti! Bir Gecede Her Şey Alt Üst Oldu! Yasaklar…
Ankara Koronavirüs Salgınında Yasaklar Kapıda! Recep Tayyip Erdoğan Resmen Açıkladı! Vaka Sayıları Tek Gecede Zirveye Ulaştı! Neler Oluyor? mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Yasaklar Kapıda! Recep Tayyip Erdoğan Resmen Açıkladı! Vaka Sayıları Tek Gecede Zirveye Ulaştı! Neler Oluyor?
Ankara Koronavirüs Salgınında Şok Gelişme! 3 – 4 Hatta 5. Dalga Bile Olabilir! Yasaklar Masaya Yatırıldı! O İsimden Şok Açıklama Geldi! mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Şok Gelişme! 3 – 4 Hatta 5. Dalga Bile Olabilir! Yasaklar Masaya Yatırıldı! O İsimden Şok Açıklama Geldi!
Ankara Koronavirüs Salgınında Vaka Sayılarında Şok Artış, Twitter Karıştı! Yasaklar Yeniden Gelebilir, Fahrettin Koca Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… Aşı Olmayanlar Şok Olacak! mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Vaka Sayılarında Şok Artış, Twitter Karıştı! Yasaklar Yeniden Gelebilir, Fahrettin Koca Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… Aşı Olmayanlar Şok Olacak!
Ankara Koronavirüs Salgınında Skandal Olay Yaşandı! Son Zamanların En Yüksek Vaka Sayısına Ulaşıldı! Yeni Yasaklar Kapıda! Neler Oluyor? mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Skandal Olay Yaşandı! Son Zamanların En Yüksek Vaka Sayısına Ulaşıldı! Yeni Yasaklar Kapıda! Neler Oluyor?
Ankara Koronavirüs Salgınında Skandal Nokta! Vaka Sayıları Aniden Artmaya Başladı, Görenler Tir Tir Titriyor! Sağlık Bakanı Koca Resmen Duyurdu! Meğer… mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Skandal Nokta! Vaka Sayıları Aniden Artmaya Başladı, Görenler Tir Tir Titriyor! Sağlık Bakanı Koca Resmen Duyurdu! Meğer…
Ankara'da Koronavirüste Mutluluktan Havaya Uçuran Sonuç! Tam 5 Milyon... Bitti Bitecek, Çok Az Kaldı! mask
Ankara'da Koronavirüste Mutluluktan Havaya Uçuran Sonuç! Tam 5 Milyon... Bitti Bitecek, Çok Az Kaldı!
Ankara Koronavirüs Salgınında Bayramda Yasaklar Olacak mı? Fahrettin Koca Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Neler Oluyor? mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Bayramda Yasaklar Olacak mı? Fahrettin Koca Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bitcoin'de O Adres Artık Kara Listede! ABD Duruma El Attı, Terör Bağlantısı Var! mask
Bitcoin'de O Adres Artık Kara Listede! ABD Duruma El Attı, Terör Bağlantısı Var!
O Bir WallStreet Kurdu! Bitcoin, Altcoin, Tether ve DeFi Tahminlerini Ortaya Çıktı! mask
O Bir WallStreet Kurdu! Bitcoin, Altcoin, Tether ve DeFi Tahminlerini Ortaya Çıktı!
Bitcoin Alımları Devam Edecek! MicroStrategy Neyi Planlıyor? mask
Bitcoin Alımları Devam Edecek! MicroStrategy Neyi Planlıyor?
MicroStrategy Kararını Verdi! Dijital Varlık Politikasına Devam Edecek! mask
MicroStrategy Kararını Verdi! Dijital Varlık Politikasına Devam Edecek!
Bitcoin Dünyası Şokta! Ünlü Borsanın CEO'su Öldü! Yüzmilyonlar Kayıp! mask
Bitcoin Dünyası Şokta! Ünlü Borsanın CEO'su Öldü! Yüzmilyonlar Kayıp!
Kripto Severler Rekora Doğru Koşuyor! Dünyada Ki Kripto Severlerin Sayısı Ortaya Çıktı! mask
Kripto Severler Rekora Doğru Koşuyor! Dünyada Ki Kripto Severlerin Sayısı Ortaya Çıktı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status