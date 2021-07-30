Ankara Koronavirüs Salgınında Yasaklar Resmen Masada! Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi, Ortalık Çok Fena Karıştı! Sağlık Bakanı Koca Resmen Açıkladı!

Gözler kabine toplantısına çevrilirken, Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayıları ve aşı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren koronavirüs salgınında skandal bir olay yaşandığı ortaya çıktı. Vaka sayılarının sadece 1 hafta içerisinde 20 bini aşması; endişelerin artmasına neden oldu. Peki, güncel vaka sayısı kaç oldu? İşte merak edilen tüm detaylar…

Sağlık Bakanı Koca; “Bugünkü vaka sayısı 22.161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil. AŞI VE TEDBİRLE YENİDEN MÜCADELEYE DÖNELİM” açıklamasında bulunarak; dikkatleri üzerine çekti. Artan vaka sayılarına dikkat çeken Bakan Koca, milyonların şok olmasına neden oldu. Peki, güncel vaka sayısı kaç kişi oldu?



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