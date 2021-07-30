Ripple 2'nci Çeyrek Hamlesini Yaptı! Bakın Ne Kadarlık XRP Sattı! İşte Merak Edilen Soru!

Raporda, Ripple’ın müşterilerin Talebe Göre Likidite (ODL) deneyimini iyileştirmek amacıyla yapılan XRP satışlarının ikinci çeyrekte 158 milyon dolar olarak gerçekleştiği belirtildi. Bu rakam, önceki çeyrekte 150 milyon dolardı. Bir önceki çeyrekte olduğu gibi bu çeyrekte de piyasadan XRP alımı yapılmadı. Ripple, daha öncesinde değişen miktarlarda XRP alımı yapıyordu.

Rapora göre, ikinci çeyrekte küresel XRP işlem hacmi iki katına çıktı. İlk çeyrekte 204 milyar dolar olan hacim, son çeyrekte 408 milyar dolar olarak kaydedildi. Bildirilen hacim verilerine göre ortalama günlük hacim ise 2.26 milyar dolardan 4.49 milyar dolara yükseldi.

Geride kalan üç aylık dönemde, emanet cüzdanlarında tutulan 3 milyar XRP’nin kilidinin açıldığı, 2.7 milyar XRP’nin ise tekrar emanet cüzdanlarında kilitlendiği ifade edildi.

Öte yandan ikinci çeyrekte XRP’nin günlük getirilerinin standart sapmasının yüzde 11.5 olduğu, Nisan ayı başında XRP’de görülen büyük volatiliteden dolayı bu rakamın BTC (%5) ve ETH’deki (%7.3) rakamdan daha fazla olduğu vurgulandı.