Ripple 2'nci Çeyrek Hamlesini Yaptı! Bakın Ne Kadarlık XRP Sattı! İşte Merak Edilen Soru!
Ripple, 2021 yılının ikinci çeyreğini kapsayan XRP piyasaları raporunu yayımladı. Raporda, Ripple’ın müşterilerin Talebe Göre Likidite (ODL) deneyimini iyileştirmek amacıyla yapılan XRP satışlarının ikinci çeyrekte ne kadar olduğu yer aldı. İşte detaylar...
Raporda, Ripple’ın müşterilerin Talebe Göre Likidite (ODL) deneyimini iyileştirmek amacıyla yapılan XRP satışlarının ikinci çeyrekte 158 milyon dolar olarak gerçekleştiği belirtildi. Bu rakam, önceki çeyrekte 150 milyon dolardı. Bir önceki çeyrekte olduğu gibi bu çeyrekte de piyasadan XRP alımı yapılmadı. Ripple, daha öncesinde değişen miktarlarda XRP alımı yapıyordu.
Rapora göre, ikinci çeyrekte küresel XRP işlem hacmi iki katına çıktı. İlk çeyrekte 204 milyar dolar olan hacim, son çeyrekte 408 milyar dolar olarak kaydedildi. Bildirilen hacim verilerine göre ortalama günlük hacim ise 2.26 milyar dolardan 4.49 milyar dolara yükseldi.
Geride kalan üç aylık dönemde, emanet cüzdanlarında tutulan 3 milyar XRP’nin kilidinin açıldığı, 2.7 milyar XRP’nin ise tekrar emanet cüzdanlarında kilitlendiği ifade edildi.
Öte yandan ikinci çeyrekte XRP’nin günlük getirilerinin standart sapmasının yüzde 11.5 olduğu, Nisan ayı başında XRP’de görülen büyük volatiliteden dolayı bu rakamın BTC (%5) ve ETH’deki (%7.3) rakamdan daha fazla olduğu vurgulandı.
30 Tem 2021 - 09:29 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.