Dünyanın En Büyük Depremi Kaç? En Büyük Deprem Şiddeti Kaç? En Uzun Deprem Ne Kadar Sürer?
Hayatın birer gerçeği olan depremler doğal afetler arasında en sık yaşananlardan biri olarak biliniyor. Özellikle aktif fay hatlarında bulunan Türkiye, deprem gerçeği ile sürekli karşı karşıya kalıyor. Peki, Dünyanın en büyük depremi kaç? En büyük deprem şiddeti kaç? En uzun deprem ne kadar sürer? İşte, detaylar…
Dünyanın her yerinde yıl içerisinde meydana gelebilen bir doğal afet olan depremler, fay hatlarının hareketleri sonucunda meydana geliyor. Bu hareketlik sonucu yer altı katmanlarının kırılması büyük bir yıkıma ve faciaya yol açabiliyorken, önlem alınmamış bölgelerde en ufak deprem bile maddi ve manevi hasarlara sebebiyet verebiliyor.
Dünyanın En Büyük Depremi Kaç?
Türkiye’de her gün binlerce deprem gerçekleşiyor. Bunların bazıları hissedilebiliyorken, bazılar hissedilemeyecek kadar küçük şiddete sahip oluyor. Peki, dünyanın en büyük depremi kaç? Şiddet açısından incelendiğinde dünyanın en büyük depremi 22 Mayıs 1960 yılında Şili’de gerçekleşiyor. Şili’yi takip eden ikinci büyük deprem ise Alaska sınırları içerisinde 28 Mart 1964 yılında meydana geliyor ve 3 dakika boyunca sarsıntının sürmesi ile tarihe geçiyor. >>
30 Tem 2021 - 13:54 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.