Ankaragücü Hangi Ligde? Ankaragücü'nde Yeni Transfer Var Mı? Ankaragücü Kiminle Maç Yapacak… İşte Ankaragücü Fikstür 2021/2022 Maçları

Anadolu futbol kulüplerinden biri olan Ankaragücü, geçtiğimiz sezonu talihsiz kapatarak Süper Lig’e veda etti. TFF 1. Lig’de oynamaya başlayacak olan Ankaragücü, sezon arasını iyi değerlendirdi ve hatırı sayılır isimleri teknik kadrosuna dahil etti. Başkanlık koltuğunda ufak bir değişikliğe giden Ankaragücü, yaklaşan yeni sezona bomba gibi hazırlandı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde belli olan fikstür, Ankaragücü takımının da maç takvimini ortaya çıkardı. Takımın sadık taraftarları ise, yeni dönemin fikstür takvimini merak etmeye başladı.

Ankaragücü Hangi Ligde?



Tam adı ile MKE Ankaragücü olan Ankaragücü takımı Anadolu futbol takımları arasındaki yerini 1911 yılından bu yana almaya devam etti. Peki, Ankaragücü hangi ligde? 1922 yılından bu yana tam anlamıyla faaliyet içerisinde bulunan Ankaragücü, bu sezona dek Süper Lig’de mücadele eden Ankara takımlarından birisiydi. Maçlarını 22 bin kapasiteli Eryaman Stadyumu'nda olan Ankaragücü, Türkiye'nin en eski ve en köklü futbol takımlarından birisi olarak tarihteki yerini aldı. Öte yandan başkentin takımı Ankaragücü’nün şimdiye dek; 1 Türkiye Futbol Şampiyonası, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu oldu. >>