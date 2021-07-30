İyi Ki Varsın Eren'' Filmi Ne Zaman Çıkacak? İyi Ki Varsın Eren Filmi Nerede Çekildi? Eren Bülbülü Kim Canlandıracak, Filimde Kimler Oynuyor?
Türkiye’nin genç kahramanlarından biri olan 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün anısı ve cesareti hala tüm Türkiye’nin kalbinde yaşıyor. “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” sözlerini geçmişte Facebook hesabından paylaşması ile ölümünün ardından milyonlarca yüreği yasa boğan Eren, beyazperdeye aktarılıyor. Peki; İyi Ki Varsın Eren'' filmi ne zaman çıkacak? İyi Ki Varsın Eren filmi nerede çekildi? Eren Bülbülü kim canlandıracak, filimde kimler oynuyor? İşte, detaylar…
Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK’lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda teröristlerin erzak çaldığını ihbar etmesi nedeniyle kurşunların hedefi olan Eren Bülbül ve Eren Bülbül’ü korumak için Bülbül’ün üzerine açılan ateşin önüne atlayan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, hayatını kaybetmişti. O günden bugüne Türkiye’nin kahramanları arasında yerini alan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’in TRT katkılarıyla beyazperdeye aktarılması için harekete geçildi. 2021 yılında vizyona girmesi beklenen “İyi Ki Varsın Eren” filmi içim şimdiden 2 farklı tanıtım fragmanı bile geldi.
İyi Ki Varsın Eren'' Filmi Ne Zaman Çıkacak?
Teröristlerce hayatı elinden alınan 15 yaşındaki genç adam, beyazperde aracılığıyla ölümsüzlüğe kavuşturuluyor. Peki, İyi Ki Varsın Eren'' filmi ne zaman çıkacak? Daha önce açıklanan vizyon tarihine göre İyi Ki Varsın Eren filmi Eren’in ölüm yıldönümü olan 11 Ağustos’ta vizyona girecekti. Ancak geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen açıklamaya göre göre; İyi Ki Varsın Eren filminin vizyon tarihinin 1 Ağustos olduğu öğrenildi. >>
30 Tem 2021 - 14:08 - Sinema & Fragman
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.