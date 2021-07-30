İyi Ki Varsın Eren'' Filmi Ne Zaman Çıkacak? İyi Ki Varsın Eren Filmi Nerede Çekildi? Eren Bülbülü Kim Canlandıracak, Filimde Kimler Oynuyor?

Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK’lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda teröristlerin erzak çaldığını ihbar etmesi nedeniyle kurşunların hedefi olan Eren Bülbül ve Eren Bülbül’ü korumak için Bülbül’ün üzerine açılan ateşin önüne atlayan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, hayatını kaybetmişti. O günden bugüne Türkiye’nin kahramanları arasında yerini alan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’in TRT katkılarıyla beyazperdeye aktarılması için harekete geçildi. 2021 yılında vizyona girmesi beklenen “İyi Ki Varsın Eren” filmi içim şimdiden 2 farklı tanıtım fragmanı bile geldi.

İyi Ki Varsın Eren'' Filmi Ne Zaman Çıkacak?



Teröristlerce hayatı elinden alınan 15 yaşındaki genç adam, beyazperde aracılığıyla ölümsüzlüğe kavuşturuluyor. Peki, İyi Ki Varsın Eren'' filmi ne zaman çıkacak? Daha önce açıklanan vizyon tarihine göre İyi Ki Varsın Eren filmi Eren’in ölüm yıldönümü olan 11 Ağustos’ta vizyona girecekti. Ancak geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen açıklamaya göre göre; İyi Ki Varsın Eren filminin vizyon tarihinin 1 Ağustos olduğu öğrenildi. >>