Masumlar Apartmanı Dizisinden Esat Diziden Ayrıldı! Yeni Projesi Ortaya Çıktı, Anlaşma Sağlandı! Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor?
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisi kısa bir süre önce vedasını duyurmuştu. Dikkatleri üzerine çeken başarılı dizide Esat karakterine hayat veren Uğur Uzunel, iddialara göre diziden ayrıldı! Yeni projesi ortaya çıkan başarılı oyuncunun anlaşma sağladığı da resmen açıkladı.
Başrollerinde; Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümü geçtiğimiz aylarda ekranlara gelmiş; İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah ise diziden ayrılmıştı. Diziden ayrılan başarılı oyuncu, sahnelerin çok ağır olduğunu dile getirmiş ve çok yorulduğunu açıklamıştı.
Dizinin son bölümü dengelerin değişmesine neden olurken; İnci’nin yerine gelecek olan yeni isim ise merak konusu olmuştu. Diziye bir ismin gireceği konuşurken; bir vedanın olması ise seyircileri çileden çıkarttı. Peki, Masumlar Apartmanı dizisinin Esat’ı diziden neden ayrılıyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.