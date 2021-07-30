- 30 Tem 2021 - 14:25 G: 30 Tem 2021 - 14:46

Masumlar Apartmanı Dizisinden Esat Diziden Ayrıldı! Yeni Projesi Ortaya Çıktı, Anlaşma Sağlandı! Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisi kısa bir süre önce vedasını duyurmuştu. Dikkatleri üzerine çeken başarılı dizide Esat karakterine hayat veren Uğur Uzunel, iddialara göre diziden ayrıldı! Yeni projesi ortaya çıkan başarılı oyuncunun anlaşma sağladığı da resmen açıkladı.

Başrollerinde; Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümü geçtiğimiz aylarda ekranlara gelmiş; İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah ise diziden ayrılmıştı. Diziden ayrılan başarılı oyuncu, sahnelerin çok ağır olduğunu dile getirmiş ve çok yorulduğunu açıklamıştı.

Dizinin son bölümü dengelerin değişmesine neden olurken; İnci’nin yerine gelecek olan yeni isim ise merak konusu olmuştu. Diziye bir ismin gireceği konuşurken; bir vedanın olması ise seyircileri çileden çıkarttı. Peki, Masumlar Apartmanı dizisinin Esat’ı diziden neden ayrılıyor?

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30 Tem 2021 - 14:25 Ankara- Yaşam

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