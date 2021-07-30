Masumlar Apartmanı Dizisinden Esat Diziden Ayrıldı! Yeni Projesi Ortaya Çıktı, Anlaşma Sağlandı! Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor?

Başrollerinde; Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümü geçtiğimiz aylarda ekranlara gelmiş; İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah ise diziden ayrılmıştı. Diziden ayrılan başarılı oyuncu, sahnelerin çok ağır olduğunu dile getirmiş ve çok yorulduğunu açıklamıştı.

Dizinin son bölümü dengelerin değişmesine neden olurken; İnci’nin yerine gelecek olan yeni isim ise merak konusu olmuştu. Diziye bir ismin gireceği konuşurken; bir vedanın olması ise seyircileri çileden çıkarttı. Peki, Masumlar Apartmanı dizisinin Esat’ı diziden neden ayrılıyor?



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