Ankara'da Benzin, Motorin Ve Lpg Gaz Fiyatları 2021! Ankara'da Benzinin Litresi Ne Kadar? Ankara'da Motorin Kaç Para?
Her geçen gün akaryakıta gelen zam vatandaşın belini büküyor. Şehirden şehire değişen akaryakıt fiyatları ise, gerçekleşen değişiklik nedeniyle gören vatandaşları şaşırtıyor. Peki, Ankara'da benzinin litresi ne kadar? Ankara'da motorin kaç para? İşte, Ankara'da benzin, motorin ve LPG gaz fiyatları 2021…
Akaryakıtlar ulaştığı bölgenin coğrafi uzaklığına göre şehirden şehire değişen fiyat aralığı ile sayılabiliyor. Ham benzin fiyatının üzerine eklenen bu maliyet, yakıt maliyetlerini daha da artırıyor. Türkiye’de en sık zam alan kalemlerden biri olan akaryakıtlar, vatandaşın belini bükmeye 2021 yılında da devam ediyor.
Ankara'da Benzinin Litresi Ne Kadar?
Ankara’da benzin diğer illere oranla birkaç kuruş daha ucuza satılıyor. Artan benzin fiyatlarından bu nedenle daha az ertelenen başkentliler, bu konuda biraz daha şanslı sayılıyor. Peki, Ankara'da benzinin litresi ne kadar? Ankara’da 2021 yılı yılının ikinci yarıyılında kurşunsuz benzinin litre fiyatı 7,82 TL olarak vatandaşların karşısına çıkıyor. >>
30 Tem 2021 - 14:46 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.