Ankara'da Benzin, Motorin Ve Lpg Gaz Fiyatları 2021! Ankara'da Benzinin Litresi Ne Kadar? Ankara'da Motorin Kaç Para?

Akaryakıtlar ulaştığı bölgenin coğrafi uzaklığına göre şehirden şehire değişen fiyat aralığı ile sayılabiliyor. Ham benzin fiyatının üzerine eklenen bu maliyet, yakıt maliyetlerini daha da artırıyor. Türkiye’de en sık zam alan kalemlerden biri olan akaryakıtlar, vatandaşın belini bükmeye 2021 yılında da devam ediyor.

Ankara'da Benzinin Litresi Ne Kadar?

Ankara’da benzin diğer illere oranla birkaç kuruş daha ucuza satılıyor. Artan benzin fiyatlarından bu nedenle daha az ertelenen başkentliler, bu konuda biraz daha şanslı sayılıyor. Peki, Ankara'da benzinin litresi ne kadar? Ankara’da 2021 yılı yılının ikinci yarıyılında kurşunsuz benzinin litre fiyatı 7,82 TL olarak vatandaşların karşısına çıkıyor. >>