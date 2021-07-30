TRT’nin Yeni Dizisi Dünya Hali Ne Zaman Başlıyor? Dünya Hali Oyuncuları Ve Konusu Nedir, Nerede Çekiliyor?
Ekranların yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Sezona şimdiye dek en çok yeni dizi hazırlayan kanal ise TRT1 ekranı oluyor. Seyircisini sabırsızlıkla bekleten TRT1, bu kez Dünya Hali dizisi ile seyirci karşısına çıkıyor. Peki, TRT’nin yeni dizisi Dünya Hali ne zaman başlıyor? Dünya Hali oyuncuları ve konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte, detaylar…
Her sezon en az yeni dizi ile seyirci karşısına çıkan TRT1, bu sezon dengeleri değiştirdi. 2021 – 2022 sezonu için şimdiden birbirinden iddialı üç ayrı yapım hazırlayan TRT1’in seyircisine sürprizlerinin devam edeceği öğrenildi. Bu yapımlardan biri olan Dünya Hali ise, komik hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile geçtiğimiz günlerde seyircisiyle buluştu.
TRT’nin Yeni Dizisi Dünya Hali Ne Zaman Başlıyor?
Seyircisinin karşısına yeni bir hikaye ile çıkan TRT1, yeni sezonu beklemeden Dünya Hali dizisini izleyicisinin kantarına çıkardı. Peki, TRT’nin yeni dizisi Dünya Hali ne zaman başlıyor? Dünya Hali dizisi 28 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00’da ilk kez seyirci karşısına çıktı. >>
30 Tem 2021 - 14:53 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.