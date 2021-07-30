Akli Film imzalı olarak ekranlara gelen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi, geçtiğimiz sezonda TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizisi oldu. Yönetmenliğini Sedat İnci’nin üstlendiği, senaryosunu ise Serdar Özönalan’ın kaleme aldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ilk sezonunda Melikşah'ın hayatını ele aldı. Bir Selçuklu padişahı olan Melikşah, görkemli sahneleri ile sezon finaline kadar seyircisini ekran başına kilitlemeyi başardı. Ancak, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin sezon finalinde çok büyük bir sürpriz geldi! Peki, Uyanış Büyük Selçuklu Yeni Sezonda Var Mı, Ne Zaman Başlıyor? İşte Uyanış Büyük Selçuklu kararı…

Geçtiğimiz sezonunun sonunda seyircisine büyük bir sürpriz yapan Uyanış Büyük Selçuklu, dizinin yönünü değiştirdi. Herkesin tarih sahnesinde öne doğru gitmesini beklediği Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, geriye doğru gitme kararı aldı ve sezon finalinde bütün oyuncu kadrosuna biri hariç veda etti! Bunun üzerine ise, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonda ne yapacağı seyircinin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. >>