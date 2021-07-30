- 30 Tem 2021 - 15:28 G: 30 Tem 2021 - 15:56

Masterchef Yarışmasında Torpil Şoku! Danilo Şef Yarışmacıya Öyle Bir Şey Dedi Ki, Birinci Ortaya Çıktı! Seyirciler Sinirden Delirdi, Çıldırdı!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışması tüm heyecanıyla devam etmeye başlamışken; dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise skandal bir olay yaşandı. Danilo Şef yarışmacıya öyle bir şey yaptı ki, milyonlarca kişi “Resmen torpil yaptı” yorumlarında bulundu. Yarışmacının gecenin kazananı olması ise seyircinin kafasında soru işareti oluşturdu! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen son bölümde şefler yarışmacılardan tatlı yapmalarını istedi. Ön elemelerin ardından sonra üçlü düelloların başlaması seyircilerin heyecanını daha çok artırmıştı. Sevilerek izlenen yarışmasının son bölümünde ise büyük bir torpil şoku yaşandı. Peki, neler oldu?

Sevilen yarışma 4. Sezonuyla ekranlara gelemeye başlayan yarışmanın son bölümü dengelerin değişmesine neden oldu. Danilo Şef yarışmacının yanına giderek öyle bir şey yaptı ki, sosyal medya ayağa kalktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Tem 2021 - 15:28 Ankara- Yaşam

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