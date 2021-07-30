Belçika'da Asgari Ücret Ne Kadar 2021? Belçika'da Hayat Pahalı Mı? Belçika Nasıl Bir Ülke, Kaç Dil Konuşuluyor?

Avrupa Birliği bünyesinde bulunan Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı tarafından yapılan araştırma yaşam kalitesi bakımından birinci seçilen Belçika, her sene binlerce göçmen tarafından tercih ediliyor. Sağlık hizmetleri ve eğitim alanında Avrupa’nın gelişmiş ülkeleri arasında yer alan Belçika, Türkiye’nin de öncelikli rotaları arasında yer alıyor.

Belçika'da Asgari Ücret Ne Kadar 2021?



Avrupa’nın yüksek asgari ücret ödeyen ülkeleri arasında yer alan Belçika, asgari ücret ile çalışanın yaşam kalitesini yüksek tutabilmesini sağlıyor. Peki, Belçika'da asgari ücret ne kadar 2021? 2021 yılı için asgari ücret politikasına zam yapan Belçika, şu an çalışanlarına 1.593,81 Euro ödeme gerçekleştiriyor. Bu miktar Türk Lirası’na çevrildiğinde 15 bin 928 lira 10 kuruşa tekabül ediyor. >>