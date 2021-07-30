Kıbrıs'da Asgari Ücret Ne Kadar 2021? Kıbrıs Yüzölçümü Ne Kadar? Kıbrıs İçin Pasaport Gerekiyor Mu?

Doğu Akdeniz adalarından biri olan Kıbrıs, iki ayrı yönetim ve garantörlük altında hayatını idame ettiriyor. Kıbrıs Adası’nın kuzey kısmı Türkiye Cumhuriyeti garantörlüğündeyken, güney kısmı Birleşik Krallık garantörlüğünde bulunuyor. Bu nedenle Türkiye ile samimi ilişkilere sahip olmaya Güney Kıbrıs ile yavru vatan Kuzey Kıbrıs’a ziyaretler aynı şartlarda gerçekleştirilemiyor.

Kıbrıs'da Asgari Ücret Ne Kadar 2021?



Kıbrıs Adası’nda var olan iki ayrı yönetim iki ayrı asgari ücret politikası uyguluyor. Peki, Kıbrıs’da asgari ücret ne kadar 2021? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti para birimi olarak Türk Lirası kullanırken, Güney Kıbrıs Euro para birimini tercih ediyor. Buna göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Şubat ayından itibaren asgari ücret 4 bin 400 TL, Güney Kıbrıs’ta ise 870 Euro ile 924 Euro arasında değişiklik gösteriyor. Bu rakamlar Türk Lirası’na çevrildiği takdirde bugünün kuruyla; 8 bin 684 lira 65 kuruş ile 9 bin 223 lira 69 kuruş aralığı ortalığa çıkıyor. >>