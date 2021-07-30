Alişan’ın Son Hali Yürekleri Darmaduman Etti! Önce Kardeşini Sonra Canından Bir Parçayı Kaybetmişti… “Resmen Hayatı Bitti, Artık Toplanamaz Durumda…”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan, yürekleri darmaduman etti. Önce kardeşini kaybeden Alişan, daha sonra ise canından bir parça olan ismi de kaybetmişti. Tüm bu haberlerin ardında Alişan’ın son hali büyük bir merak konusu oldu!
Birçok kişi Alişan’ın son hali hakkında ise “Resmen hayatı bitti, artık toplanamaz durumda…” yorumlarında bulunmuşlardı.
Alişan kardeşinin vefatının haftasında; “Bugün 7. gün... Ve sen benim kalbimde bir ömür kalacaksın kardeşim. O kadar dua aldın ki herkesten ve almaya devam ediyorsun ki... Eminim Allah'ım seni en güzel yerde misafir ediyordur. Annen, baban, eşin, çocukların, yeğenlerin, kuzenlerin, akrabaların, dostların, arkadaşların ve biz seni hiç bitmeyecek bir özlemle ve dualarla her zaman anacağız. Hep bu gülümsemenle kalacaksın aklımda” sözlerini dile getirerek bir paylaşım yapmıştı! Devamında ise…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.