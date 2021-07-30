Alişan’ın Son Hali Yürekleri Darmaduman Etti! Önce Kardeşini Sonra Canından Bir Parçayı Kaybetmişti… “Resmen Hayatı Bitti, Artık Toplanamaz Durumda…”

Birçok kişi Alişan’ın son hali hakkında ise “Resmen hayatı bitti, artık toplanamaz durumda…” yorumlarında bulunmuşlardı.

Alişan kardeşinin vefatının haftasında; “Bugün 7. gün... Ve sen benim kalbimde bir ömür kalacaksın kardeşim. O kadar dua aldın ki herkesten ve almaya devam ediyorsun ki... Eminim Allah'ım seni en güzel yerde misafir ediyordur. Annen, baban, eşin, çocukların, yeğenlerin, kuzenlerin, akrabaların, dostların, arkadaşların ve biz seni hiç bitmeyecek bir özlemle ve dualarla her zaman anacağız. Hep bu gülümsemenle kalacaksın aklımda” sözlerini dile getirerek bir paylaşım yapmıştı! Devamında ise…



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