- 30 Tem 2021 - 16:43 G: 30 Tem 2021 - 16:44

Saldırı Hazırlığındaki 2 Teröriste Komando Operasyonu! Komandolarımızdan Teröriste Geçit Yok

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 teröristin, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık sosyal medya hesabından "Komandolarımızdan teröriste geçit yok!" diyerek yaptığı paylaşımda, "Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" ifadeleri kullanıldı.

 

30 Tem 2021 - 16:43 - Gündem

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