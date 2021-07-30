Saldırı Hazırlığındaki 2 Teröriste Komando Operasyonu! Komandolarımızdan Teröriste Geçit Yok

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 teröristin, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık sosyal medya hesabından "Komandolarımızdan teröriste geçit yok!" diyerek yaptığı paylaşımda, "Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" ifadeleri kullanıldı.