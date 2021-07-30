30 Tem 2021 - 16:43 Güncelleme: 30 Tem 2021 - 16:44
Saldırı Hazırlığındaki 2 Teröriste Komando Operasyonu! Komandolarımızdan Teröriste Geçit Yok
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 teröristin, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık sosyal medya hesabından "Komandolarımızdan teröriste geçit yok!" diyerek yaptığı paylaşımda, "Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" ifadeleri kullanıldı.
Klavye ile galeriyi gezebilirsiniz
30 Tem 2021 - 16:43 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.