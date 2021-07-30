- 30 Tem 2021 - 19:25 G: 30 Tem 2021 - 19:26

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Boşanıyor Mu? Aldatma İddiaları Gündeme Bomba Gibi Düştü, Neslihan Atagül Şok Paylaşımını Yaptı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, milyonları şoka sokacak bir olayla gündeme gelmişti. Milyonlarca hayranı olan ikilinin gündeme aldatma dedikodularıyla gelmesi hayranlarını derinden üzmüştü. Peki, ikili boşanıyor mu?

En son Sefirin Kızı dizisinde yer alan başarılı oyuncu, diziden sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Sağlık sorunları yaşadığı dönem boyunca en büyük destekçisi olan Kadir Doğulu ise eşinin elini sıcak sudan soğuk suya sokmamıştı. Sosyal medya hesabından ise Neslihan Atagül, Kadir Doğulu’nun her an yanında olduğunu belirten paylaşımlarda bulunmuştu.

Dikkatleri üzerine çeken ikilinin ayrılacakları yönünde çıkan iddialar ise gündeme bomba gibi düştü. Kısa bir süre önce Kadir Doğulu, Aşkın Tarifi isimli dizide yer alan başrol oyuncu Serra Arıtürk’le birlikte oldukça samimi bir poz vermiş, sosyal medya kullanıcıları ise durum hakkında; “Evli olduğunu unuttu herhalde” yorumlarını yapmıştı. Neslihan Atagül ise durum hakkında…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

30 Tem 2021 - 19:25 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Mehmet Şefin Yarışmadan Çekildiği Onaylandı! Yeni İşi Belli Oldu, Her Şeyi Açıkladı! Bundan Sonra Masterchef Yarışmasında… mask
Masterchef Mehmet Şefin Yarışmadan Çekildiği Onaylandı! Yeni İşi Belli Oldu, Her Şeyi Açıkladı! Bundan Sonra Masterchef Yarışmasında…
Serenay Sarıkaya’dan Şok Değişim! Öyle Bir İmaj Değişikliği Yaşamış Ki, Milyonlar Çılgına Döndü! “Bu Ne Hal Serenay” mask
Serenay Sarıkaya’dan Şok Değişim! Öyle Bir İmaj Değişikliği Yaşamış Ki, Milyonlar Çılgına Döndü! “Bu Ne Hal Serenay”
STAR TV’den İbo Show İçin Düğmeye Bastı! Tarih, Kadro Her Şey Değişti! Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olamayacak! Bundan Sonra... mask
STAR TV’den İbo Show İçin Düğmeye Bastı! Tarih, Kadro Her Şey Değişti! Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olamayacak! Bundan Sonra...
Alişan’ın Son Hali Yürekleri Darmaduman Etti! Önce Kardeşini Sonra Canından Bir Parçayı Kaybetmişti… “Resmen Hayatı Bitti, Artık Toplanamaz Durumda…” mask
Alişan’ın Son Hali Yürekleri Darmaduman Etti! Önce Kardeşini Sonra Canından Bir Parçayı Kaybetmişti… “Resmen Hayatı Bitti, Artık Toplanamaz Durumda…”
Demet Özdemir Minisini Çekip Cayır Cayır Yaktı! İçler Titreyince Oğuzhan Koç Noktayı Koydu! Sevgilisinden Yorumlara Veto Geldi! “Hay Maşallah!” mask
Demet Özdemir Minisini Çekip Cayır Cayır Yaktı! İçler Titreyince Oğuzhan Koç Noktayı Koydu! Sevgilisinden Yorumlara Veto Geldi! “Hay Maşallah!”
Masumlar Apartmanı Dizisinden Esat Diziden Ayrıldı! Yeni Projesi Ortaya Çıktı, Anlaşma Sağlandı! Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor? mask
Masumlar Apartmanı Dizisinden Esat Diziden Ayrıldı! Yeni Projesi Ortaya Çıktı, Anlaşma Sağlandı! Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı Sevgilisine Öyle Bir Şey Yaptı Ki, “Buda Yapılmaz” Denildi! Sosyal Medya Ayağa Kalktı! mask
Acun Ilıcalı Sevgilisine Öyle Bir Şey Yaptı Ki, “Buda Yapılmaz” Denildi! Sosyal Medya Ayağa Kalktı!
Survivor Aleyna Sütyensizliğin Acizliğine Uğradı! Milyonların Nefesi Kesildi, İç Çamaşırsız Pozları İçleri Titretti! “Ateşli” Yorumlar Peş Peşe… mask
Survivor Aleyna Sütyensizliğin Acizliğine Uğradı! Milyonların Nefesi Kesildi, İç Çamaşırsız Pozları İçleri Titretti! “Ateşli” Yorumlar Peş Peşe…
Ramo Dizisi Yeniden Başlıyor! SHOW TV Tüm Çalışmaları Başlattı, Olaya El Attı! Hayranları Çıldırdı, Havaya Uçtu! Artık Resmen Yayın Akışında… mask
Ramo Dizisi Yeniden Başlıyor! SHOW TV Tüm Çalışmaları Başlattı, Olaya El Attı! Hayranları Çıldırdı, Havaya Uçtu! Artık Resmen Yayın Akışında…
Müge Anlı’nın Eli Kolu Şevki Sözen Programdan Ayrıldı Mı? “Bıktık Artık Bunu Yapmasından!” Bir Değil İki Değil… Rahmi Özkan Bile Mevzu Bahis Oldu! Neler Oluyor? mask
Müge Anlı’nın Eli Kolu Şevki Sözen Programdan Ayrıldı Mı? “Bıktık Artık Bunu Yapmasından!” Bir Değil İki Değil… Rahmi Özkan Bile Mevzu Bahis Oldu! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
A101 ve BİM Market Eridi Bitti... O Market "İndirim Öyle Olmaz Böyle Olur" Dedi, Sadece 15 Liraya Satmaya Başladı! Rest Üzerine Rest! mask
A101 ve BİM Market Eridi Bitti... O Market "İndirim Öyle Olmaz Böyle Olur" Dedi, Sadece 15 Liraya Satmaya Başladı! Rest Üzerine Rest!
Masterchef Mehmet Şefin Yarışmadan Çekildiği Onaylandı! Yeni İşi Belli Oldu, Her Şeyi Açıkladı! Bundan Sonra Masterchef Yarışmasında… mask
Masterchef Mehmet Şefin Yarışmadan Çekildiği Onaylandı! Yeni İşi Belli Oldu, Her Şeyi Açıkladı! Bundan Sonra Masterchef Yarışmasında…
Serenay Sarıkaya’dan Şok Değişim! Öyle Bir İmaj Değişikliği Yaşamış Ki, Milyonlar Çılgına Döndü! “Bu Ne Hal Serenay” mask
Serenay Sarıkaya’dan Şok Değişim! Öyle Bir İmaj Değişikliği Yaşamış Ki, Milyonlar Çılgına Döndü! “Bu Ne Hal Serenay”
STAR TV’den İbo Show İçin Düğmeye Bastı! Tarih, Kadro Her Şey Değişti! Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olamayacak! Bundan Sonra... mask
STAR TV’den İbo Show İçin Düğmeye Bastı! Tarih, Kadro Her Şey Değişti! Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olamayacak! Bundan Sonra...
Saldırı Hazırlığındaki 2 Teröriste Komando Operasyonu! Komandolarımızdan Teröriste Geçit Yok mask
Saldırı Hazırlığındaki 2 Teröriste Komando Operasyonu! Komandolarımızdan Teröriste Geçit Yok
Kıbrıs'da Asgari Ücret Ne Kadar 2021? Kıbrıs Yüzölçümü Ne Kadar? Kıbrıs İçin Pasaport Gerekiyor Mu? mask
Kıbrıs'da Asgari Ücret Ne Kadar 2021? Kıbrıs Yüzölçümü Ne Kadar? Kıbrıs İçin Pasaport Gerekiyor Mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status