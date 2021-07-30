Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Boşanıyor Mu? Aldatma İddiaları Gündeme Bomba Gibi Düştü, Neslihan Atagül Şok Paylaşımını Yaptı! Neler Oluyor?

En son Sefirin Kızı dizisinde yer alan başarılı oyuncu, diziden sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Sağlık sorunları yaşadığı dönem boyunca en büyük destekçisi olan Kadir Doğulu ise eşinin elini sıcak sudan soğuk suya sokmamıştı. Sosyal medya hesabından ise Neslihan Atagül, Kadir Doğulu’nun her an yanında olduğunu belirten paylaşımlarda bulunmuştu.

Dikkatleri üzerine çeken ikilinin ayrılacakları yönünde çıkan iddialar ise gündeme bomba gibi düştü. Kısa bir süre önce Kadir Doğulu, Aşkın Tarifi isimli dizide yer alan başrol oyuncu Serra Arıtürk’le birlikte oldukça samimi bir poz vermiş, sosyal medya kullanıcıları ise durum hakkında; “Evli olduğunu unuttu herhalde” yorumlarını yapmıştı. Neslihan Atagül ise durum hakkında…



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