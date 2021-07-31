31 Temmuz 2021 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Büyük arızaların önüne geçebilmek ve vatandaşlara elektriği kesintisiz biçimde verebilmek için zaman zaman gerçekleştirilen elektrik kesintileri 31 Temmuz 2021 tarihinde de merak konusu oluyor. İşte kesinti olacak bölgeler...
Ankaralılar bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle yaşadıkları elektrik kesintileri hakkında internet üzerinden araştırma yapmaya devam ediyor. Başkentin elektrik sağlayıcısı kurumu olan EDAŞ, çeşitli ilçelerde gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarında güvenlik gerekçesiyle elektrikleri kesiyor. Büyük arızaların önüne geçebilmek ve vatandaşlara elektriği kesintisiz biçimde verebilmek için zaman zaman gerçekleştirilen elektrik kesintileri 31 Temmuz 2021 tarihinde de merak konusu oluyor.
Başkent Ankaralıların gündeminde yer alan elektrik kesintileri, EDAŞ şirketinin belirli zamanlarda yaptığı bakım ve onarım çalışmaları sonucu gündeme geliyor. Kesintisiz elektrik gücü sağlama hedefinde olan EDAŞ, çeşitli ilçelerde yaptığı çalışmalarda vatandaşların elektrik konusunda mağduriyet yaşamaması için kesintileri önceden haber veriyor. Elektrik arızalarında çalışanların iş güvenliği gerekçesi ile elektrik kesintisi yapmak durumunda kalan EDAŞ yetkilileri, bu konuda vatandaşların da mağdur olmaması için 24 saat öncesinden haber veriyor. Ankaralıları elektrik kesintilerine karşı önlem almaya çağıran yetkililerin açıklamaları da başkentliler tarafından merak ediliyor. >>
31 Tem 2021 - 10:31 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.