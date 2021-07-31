1.5 Milyar Dolarlık Bitcoin Opsiyon Sözleşmesi Sona Erdi! Piyasayı Neler Bekliyor?

Bitcoin Opsiyon Sözleşmesi Nedir?

Bitcoin opsiyon sözleşmeleri, tüccarlara belirli bir fiyattan BTC satın alma imkanı sağlar. Sözleşmeler ay boyunca, genellikle de son Cuma gününe kadar alınıp satılabilir; yani sözleşme satın alan kişiler, fiyatın nasıl dalgalanacağını görmek için son dakikaya kadar bekleyebilirler. Tüccarlar, herhangi bir noktada bu opsiyonu kullanabilir veya başkasına satabilirler. Hiçbirini yapmazlarsa, opsiyon sona erer.

Deribit, bu dönem için “maksimum acı (max pain)” fiyatını 35.000 ABD Doları olarak açıkladı. “Maksimum acı”, tüccarların paralarının karşılığını en az aldığı noktayı ifade eder.

Bitcoin Fiyatı Nasıl Etkilenecek?

Kripto veri sağlayıcısı Nomics’e göre, Bitcoin şu anda 39.700 Dolardan işlem görüyor; bu bir ay önce işlem gördüğü 35.000 Dolar seviyesine göre %10’un üzerinde bir artış anlamına geliyor. Sonuç olarak, kripto fiyatları uçarken opsiyon satın alan birçok tüccar, piyasalar kısmen düzeldiği için opsiyonlarını kullanırlarsa indirim almaya hazırlar.

Arcane Research analisti Vetle Lunde, Nisan ayının sonunda 3.6 milyar Dolarlık Bitcoin opsiyonunun süresinin dolduğunu hatırlatarak, opsiyonların sona ermesinin, insanların BTC’lerini giderek daha fazla elinde tuttuğu bir zamanda bile piyasayı hareket ettirebileceğini belirtti.

Lunde, konu ile ilgili, “2021’de aylık opsiyonların sona erdiği her noktada Bitcoin’in güçlendiğini gördük.” ifadelerini kullandı. Bitcoin boğaları ve küresel çapta tüm BTC kullanıcıları da bu opsiyon bitişinin, olumlu sonuçlar getirmesini umuyor.