- 31 Tem 2021 - 10:31 G: 31 Tem 2021 - 10:36

1.5 Milyar Dolarlık Bitcoin Opsiyon Sözleşmesi Sona Erdi! Piyasayı Neler Bekliyor?

1.5 milyar Dolarlık Bitcoin opsiyon sözleşmeleri, bugün, düzenlenmemiş türev borsası Deribit’te sona erecek. Bitcoin fiyatının geçen ay %10 oranında artmasıyla birlikte, yükseliş eğiliminde olan tüccarlar büyük bir indirim alabilirler. İşte detaylar...

Bitcoin Opsiyon Sözleşmesi Nedir?

Bitcoin opsiyon sözleşmeleri, tüccarlara belirli bir fiyattan BTC satın alma imkanı sağlar. Sözleşmeler ay boyunca, genellikle de son Cuma gününe kadar alınıp satılabilir; yani sözleşme satın alan kişiler, fiyatın nasıl dalgalanacağını görmek için son dakikaya kadar bekleyebilirler. Tüccarlar, herhangi bir noktada bu opsiyonu kullanabilir veya başkasına satabilirler. Hiçbirini yapmazlarsa, opsiyon sona erer.

Deribit, bu dönem için “maksimum acı (max pain)” fiyatını 35.000 ABD Doları olarak açıkladı. “Maksimum acı”, tüccarların paralarının karşılığını en az aldığı noktayı ifade eder.

 

Bitcoin Fiyatı Nasıl Etkilenecek?

Kripto veri sağlayıcısı Nomics’e göre, Bitcoin şu anda 39.700 Dolardan işlem görüyor; bu bir ay önce işlem gördüğü 35.000 Dolar seviyesine göre %10’un üzerinde bir artış anlamına geliyor. Sonuç olarak, kripto fiyatları uçarken opsiyon satın alan birçok tüccar, piyasalar kısmen düzeldiği için opsiyonlarını kullanırlarsa indirim almaya hazırlar.

Arcane Research analisti Vetle Lunde, Nisan ayının sonunda 3.6 milyar Dolarlık Bitcoin opsiyonunun süresinin dolduğunu hatırlatarak, opsiyonların sona ermesinin, insanların BTC’lerini giderek daha fazla elinde tuttuğu bir zamanda bile piyasayı hareket ettirebileceğini belirtti.

Lunde, konu ile ilgili, “2021’de aylık opsiyonların sona erdiği her noktada Bitcoin’in güçlendiğini gördük.” ifadelerini kullandı. Bitcoin boğaları ve küresel çapta tüm BTC kullanıcıları da bu opsiyon bitişinin, olumlu sonuçlar getirmesini umuyor.

31 Tem 2021 - 10:31 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
31 Temmuz 2021 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
31 Temmuz 2021 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Dünden Bugüne Kalanlar! İşte Kripto Para Dünyasında Olanlar! mask
Dünden Bugüne Kalanlar! İşte Kripto Para Dünyasında Olanlar!
Devlet Kaynakları İle Bitcoin Madenciliği! Bu Kadarı Pes Dedirtti! mask
Devlet Kaynakları İle Bitcoin Madenciliği! Bu Kadarı Pes Dedirtti!
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 31 Temmuz 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 31 Temmuz 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Gelen Haberlere Göre Balinalar Harekete Geçti! Bitcoin Topluyorlar! mask
Gelen Haberlere Göre Balinalar Harekete Geçti! Bitcoin Topluyorlar!
Ripple Yükselişinin Arkasında Ne Var? SEC Davası'nın Etkisi Ne? İşte Tüm Detaylar... mask
Ripple Yükselişinin Arkasında Ne Var? SEC Davası'nın Etkisi Ne? İşte Tüm Detaylar...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status