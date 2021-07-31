Masterchef Yarışmasında Danilo Şef Delirdi, Çıldırdı! Resmen Utançtan Kıpkırmızı Hale Getirdi, Yarışmacının Elleri Titredi! “Mehmet Şef Sandım Bir An!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in jüri koltuğunda oturan İtalyan Şef adeta delirdi, çıldırdı! Danilo Şefin söyledikleri karşısında kıpkırmızı olan yarışmacı, izleyicilere; “Bir an Mehmet Şef sandım. Öyle bir konuştu ki…” yorumlarını yaptırdı. Heyecandan elleri titreyen yarışmacı, Danilo Şeften duyduklarıyla daha çok heyecanlandı. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın yapımcılığını ise Acun Ilıcalı’nın en yakını olan İrem Kanan üstleniyor. Tam tamına 4 senedir ekranlarda olan başarılı yarışmanın her bölümü ise büyük bir heyecanla izleniyor. Son bölümde ise büyük bir skandal yaşandı!
Sevilerek izlenen yarışmada bulunan yarışmacılar, şeflerin kendilerinden istediği talaş böreği yemeği yapmak için tezgahları başına geçtiler. Mehmet Şefin yemeklerinden biri olan Talaş böreğini anlatan Mehmet Şef, harika bir içle börek yapmalarını istedi. Yarışmacılar ise ellerinden geleni yapma için tüm çalışmalara başladılar. Peki, sonrasında neler oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.