Survivor İlayda Kıyafetlerini Çıkarıp, Açıldı! Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Instagram Alevler İçerisinde Yanıyor! Kalp Krizi Geçirtir...
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor 2021 sezonunda yer alan İlayda Şeker, dengeleri değiştirecek bir paylaşımda bulundu! Sütyensiz görselleriyle akılları başlardan alan İlayda Şeker’e adet ortalığı yaktı kavurdu! Mini eteğiyle yürekleri hoplatan İlayda Şeker, görenleri kan ter içerisinde bıraktı. Birçok kişi İlayda Şeker’in son paylaşımına ise “İlayda bu kadar ateşli olma be” yorumlarını bıraktı. Peki, İlayda Şeker nasıl bir paylaşım yaptı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir heyecanla izlenmişti. Survivor finalinde ise İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz kalmış, birinci olan isim ise SMS’lere göre İsmail Balaban olmuştu.
İsmail Balaban’ın birinci oluşu gündeme bomba gibi düşerken; hayranları ise sevinçlerini sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Survivor yarışmasının neredeyse finaline kadar taşınan Survivor İlayda ise her hamlesiyle gündeme gelmeyi başarmıştı. Survivor yarışmasından sonra sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel isimleri akılları başlardan almaya başladı! İşte Survivor İlayda Şeker’den gelen o şok edici paylaşım!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.