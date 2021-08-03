Survivor İlayda Kıyafetlerini Çıkarıp, Açıldı! Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki; Instagram Alevler İçerisinde Yanıyor! Kalp Krizi Geçirtir...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir heyecanla izlenmişti. Survivor finalinde ise İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz kalmış, birinci olan isim ise SMS’lere göre İsmail Balaban olmuştu.

İsmail Balaban’ın birinci oluşu gündeme bomba gibi düşerken; hayranları ise sevinçlerini sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Survivor yarışmasının neredeyse finaline kadar taşınan Survivor İlayda ise her hamlesiyle gündeme gelmeyi başarmıştı. Survivor yarışmasından sonra sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel isimleri akılları başlardan almaya başladı! İşte Survivor İlayda Şeker’den gelen o şok edici paylaşım!



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

