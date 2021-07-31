Çukur’un Efsun’u Kanları Kaynattı! Beyaz Bikinisiyle Öyle Bir Poz Verdi Ki, Kalpler Yerinden Çıktı! “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor….
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur, kısa bir süre önce final yapmıştı. Yer aldığı pek çok yapımla hem güzelliği hem de oyunculuğu karşısında izleyenleri kendine hayran bırakan Çukur dizisinin Efsun’u Damla Sönmez’in bikinili pozları kalpleri yerinden çıkardı. Ard arda gelen bikinili bozlar binlerce beğeni yağmuruna ve yoruma tutuldu. İşte Damla Sönmez’in dudakları uçuklatan bikinili pozları…
Emret Komutanım, Şarkılar Susmasın, Sahte Prenses, Fırtınalı Aşk, Kapıları Açmak, Camdan Pabuçlar, Omuz Omuza ve son olarak da Çukur dizisinde rol alan Damla Sönmez Efsun karakteriyle gönülleri fethetmişti.
Çukur dizisinin final yapmasıyla hayranlarını üzen Damla Sönmez sosyal medya paylaşımlarıyla yeri yerinden oynattı. Bikinili pozlarıyla kamera karşısında geçen Damla Sönmez’i görenler yorum yapmaktan kendini alıkoyamadı. İşte Çukur dizisinin Efsun’dan gelen o paylaşım!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.