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31 Tem 2021 - 12:25

Çukur’un Efsun’u Kanları Kaynattı! Beyaz Bikinisiyle Öyle Bir Poz Verdi Ki, Kalpler Yerinden Çıktı! “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor….

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur, kısa bir süre önce final yapmıştı. Yer aldığı pek çok yapımla hem güzelliği hem de oyunculuğu karşısında izleyenleri kendine hayran bırakan Çukur dizisinin Efsun’u Damla Sönmez’in bikinili pozları kalpleri yerinden çıkardı. Ard arda gelen bikinili bozlar binlerce beğeni yağmuruna ve yoruma tutuldu. İşte Damla Sönmez’in dudakları uçuklatan bikinili pozları…