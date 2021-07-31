Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisine İdris Baba’dan Sonra Yamaç Şoku! Aras Bulut İynemli’nin Yeni Adresi Belli Oldu! Artık EDHO’yu Sallayacak!
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kısa bir süre önce final yaparak ekranlara veda etmişti. Yeni sezon için Ağustos ayında çalışmalara başlayacağı bilinen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Çukur dizisinin başrol oyuncusu olan Ercan Kesal’ın geleceği yönünde iddialar gelmişti.
Çukur dizisinin en sevilen karakterlerinden biri olan İdris Baba’nın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ise Pala Dayı isimli bir karaktere hayat vereceği; Çukur dizisindeki karakterine benzer bir karakterle yeniden sevenleriyle buluşacağı iddialar arasında yerini almıştı. İdris Baba’nın arkasından ise Çukur dizisinde Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli’nin EDHO’da olacağı söylentiler çıkmaya başladı!
Çukur dizisine acı bir şekilde veda eden başarılı oyuncu Ercan Kesal, hayranlarını derinden üzmüştü. Aras Bulut İynemli’nin Ercan Kesal’a veda ettiği sahneler ise seyircilerin akıllarında uzun bir süre kalmıştı. Oyunculuğunu konuşturan Aras Bulut İynemli’ye övgü dolu yorumlar ise arka arkaya gelmişti. Peki, şimdi Aras Bulut İynemli, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine hangi karakterle gelecek?
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31 Tem 2021 - 14:03 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.