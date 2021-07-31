Demet Akalın’la Aleyna Tilki Arasında İpler Gerildi! Demet Akalın'dan ‘Şaklaban’ Göndermesi

Aleyna Tilki, 'Sır' isimli şarkısının klibinde robot ile evlendi. Genç popçuya Demet Akalın'dan ‘Şaklaban’ göndermesi geldi. Instagram hesabından "Bi Daha Bi Daha" şarkısını paylaşan Akalın, “Hiçbir şaklabanlığa gerek kalmadan büyük şarkı yapmak. Sinan Akçıl teşekkürler lordum!” diyerek Akçıl'a teşekkür edermiş gibi yapıp Aleyna Tilki'ye göndermede bulundu.

"POP DÜNYASININ İÇİ GEÇMİŞ"

Tilki’den söz konusu göndermeye cevap gecikmedi. “Burada pop dünyasının içi geçmiş herhalde” diyen Tilki, “Hayatımın en sürreal ve eğlenceli lansmanını yaptım düğün konseptiyle. Lady Gaga etten kıyafet giyince kimse garipsemiyor. Ben robotla evlenince buradaki herkes şok” ifadelerini kullandı.

Akalın, daha önce de Aleyna Tilki için "Yazık dünya starı olacağım diyordu, çocuk dizisinde başrol oldu" tepkisi göstermiş ve ikili arasında gerilim başlamıştı.