Demet Akalın’la Aleyna Tilki Arasında İpler Gerildi! Demet Akalın'dan ‘Şaklaban’ Göndermesi
Demet Akalın, 'Sır' şarkısının klibinde robotla evlenen Aleyna Tilki'ye 'Şaklaban' göndermesi yaptı. Genç popçudan yanıt ise gecikmedi.
Aleyna Tilki, 'Sır' isimli şarkısının klibinde robot ile evlendi. Genç popçuya Demet Akalın'dan ‘Şaklaban’ göndermesi geldi. Instagram hesabından "Bi Daha Bi Daha" şarkısını paylaşan Akalın, “Hiçbir şaklabanlığa gerek kalmadan büyük şarkı yapmak. Sinan Akçıl teşekkürler lordum!” diyerek Akçıl'a teşekkür edermiş gibi yapıp Aleyna Tilki'ye göndermede bulundu.
"POP DÜNYASININ İÇİ GEÇMİŞ"
Tilki’den söz konusu göndermeye cevap gecikmedi. “Burada pop dünyasının içi geçmiş herhalde” diyen Tilki, “Hayatımın en sürreal ve eğlenceli lansmanını yaptım düğün konseptiyle. Lady Gaga etten kıyafet giyince kimse garipsemiyor. Ben robotla evlenince buradaki herkes şok” ifadelerini kullandı.
Akalın, daha önce de Aleyna Tilki için "Yazık dünya starı olacağım diyordu, çocuk dizisinde başrol oldu" tepkisi göstermiş ve ikili arasında gerilim başlamıştı.
31 Tem 2021 - 14:33 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.