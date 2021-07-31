Gülseren Budayıcıoğlu Dizi Fırtınası Sürüyor! Kral Kaybederse Dizi Oluyor? Kral Kaybederse Konusu Nedir? Kral Kaybederse Dizisi Hangi Kanalda, Oyuncuları Kim?

Dizi dünyasına son dönemde bomba gibi düşen Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanlarından uyarlanan dizilere bir yenisi daha eklendi. Bugüne kadar izlenme rekoru kıran dizilerin arkasındaki yazar olan Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan Kral Kaybederse kitabı da televizyon ekranlarına uyarlanacak. Şimdiden reyting rekorlarını alt üst edeceği düşünülen Kral Kaybederse dizisi hakkında en çok merak edilen sorular gündeme gelmeye başladı. Kral Kaybederse konusu ne, Kral Kaybederse hangi kanalda ve Kral Kaybederse oyuncuları gibi soruların yanıtları haberimizde…

Son dönemde romanlarından ve hikayelerinden uyarlanan dizilerle adından sık sık söz ettiren yazar Gülseren Budayıcıoğlu’nun bir eseri daha ekranlara uyarlanıyor. İstanbullu Gelin, Doğduğun ev Kaderindir, Kımızı oda, Masumlar Apartmanı ve Camdaki Kız romanları dizi olan ünlü yazar bu sefer de Kral Kaybederse romanı ile gündeme geldi. Kral Kaybederse isimli kitaptan psikodrama türünde ekrana gelmesi planlanan dizi şimdiden dizi severler arasında popüler oldu. İnternet üzerinden yapılan aramalarda Kral Kaybederse konusu nedir, Kral Kaybederse oyuncuları kimler, Kral Kaybederse hangi kanalda yayınlanacak gibi soruların yanıtları araştırılıyor.