Hülya Avşar’ın Kızı Tir Tir Titretti! Son Hali Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu Ama…

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı olan Zehra Çilingiroğlu sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Alaattin Kadayıfçıoğlu’yla ilişkisini bitiren Zehra Çilingiroğlu yine çok konuşuldu. Annesi Hülya Avşar gibi oldukça güzel olan Zehra Çilingiroğlu’nun yeni imajı ağızları açık bıraktı. Bir alışveriş merkezi çıkışında görülen ve objektiflere yansıyan Zehra Çilingiroğlu yeni imajıyla ilgili açıklamada bulundu.

Alışveriş merkezinden çıkarken görüntülenen ve yeni imajıyla dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Zehra Çilingiroğlu yeni imajı hakkında "Denemek istedim. Çok hoşuma gitti. Annem ve arkadaşlarımda yeni stilimi beğendi" dedi. Sosyal medyada da takipçileri tarafından pek çok eleştiriyle maruz kalan Zehra Çilingiroğlu büyük bir çoğunluk tarafından da oldukça beğenildi. İşte Zehra Çilingiroğlu’nun yeni imajı…



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

