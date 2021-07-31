- 31 Tem 2021 - 14:35 G: 31 Tem 2021 - 15:02

Hülya Avşar’ın Kızı Tir Tir Titretti! Son Hali Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu Ama…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu’ndan olan kızı Zehra Çilingiroğlu’nun yeni imajı ağızları açık bıraktı. Görenler nasıl bir tepki vereceğini şaşırırken sosyal medya Zehra Çilingiroğlu’nun yeni imajıyla tir tir titredi. İşte Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun ağızları açık bırakan yeni imajı…

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı olan Zehra Çilingiroğlu sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Alaattin Kadayıfçıoğlu’yla ilişkisini bitiren Zehra Çilingiroğlu yine çok konuşuldu. Annesi Hülya Avşar gibi oldukça güzel olan Zehra Çilingiroğlu’nun yeni imajı ağızları açık bıraktı. Bir alışveriş merkezi çıkışında görülen ve objektiflere yansıyan Zehra Çilingiroğlu yeni imajıyla ilgili açıklamada bulundu.

Alışveriş merkezinden çıkarken görüntülenen ve yeni imajıyla dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Zehra Çilingiroğlu yeni imajı hakkında "Denemek istedim. Çok hoşuma gitti. Annem ve arkadaşlarımda yeni stilimi beğendi" dedi. Sosyal medyada da takipçileri tarafından pek çok eleştiriyle maruz kalan Zehra Çilingiroğlu büyük bir çoğunluk tarafından da oldukça beğenildi. İşte Zehra Çilingiroğlu’nun yeni imajı…

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31 Tem 2021 - 14:35 Ankara- Yaşam

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