72 Aylık Çocuğumu Okula Göndermek İstemiyorum 2021 Ne Yapmalıyım? 66 Aylık Çocuğumu Okula Göndermek İstemiyorum Ne Yapmalıyım?

2021 – 2022 eğitim öğretim yılında 1. sınıf kayıtları başlamışken anne ve babaları ayrı bir heyecan sardı. Bu eğitim döneminde 1. sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin velileri “72 aylık çocuğumu okula göndermek istemiyorum 2021” şeklinde internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Peki 72 aylık çocukların okul kayıtlarını ertelemek mümkün mü? 72 aylık çocuğumu okula göndermek istemiyorum, ne yapmalıyım? gibi soruların yanıtlarını bu haberimizde bulabilirsiniz.