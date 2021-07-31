72 Aylık Çocuğumu Okula Göndermek İstemiyorum 2021 Ne Yapmalıyım? 66 Aylık Çocuğumu Okula Göndermek İstemiyorum Ne Yapmalıyım?
2021 – 2022 eğitim öğretim yılında 1. sınıf kayıtları başlamışken anne ve babaları ayrı bir heyecan sardı. Bu eğitim döneminde 1. sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin velileri “72 aylık çocuğumu okula göndermek istemiyorum 2021” şeklinde internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...
2021 – 2022 eğitim öğretim yılında 1. sınıf kayıtları başlamışken anne ve babaları ayrı bir heyecan sardı. Bu eğitim döneminde 1. sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin velileri “72 aylık çocuğumu okula göndermek istemiyorum 2021” şeklinde internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Peki 72 aylık çocukların okul kayıtlarını ertelemek mümkün mü? 72 aylık çocuğumu okula göndermek istemiyorum, ne yapmalıyım? gibi soruların yanıtlarını bu haberimizde bulabilirsiniz.
31 Tem 2021 - 14:53 - Eğitim
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.