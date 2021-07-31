- 31 Tem 2021 - 15:11 G: 31 Tem 2021 - 15:31

Camdaki Kız Dizisinin Yeni Sezonunun İlk Bölümü İfşalandı! Nalan Düğün Günü Hayri’yle… Sedat’ın Feci Sonu Ortaya Çıktı! Her Şey Ortaya Çıktı…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız, sevenlerine 9. Bölümde veda etmişti. Sezon finali yapan başarılı yapım kısa süreli bir ekran macerasını olmasına rağmen büyük kitlelere erişmiş ve herkes tarafından çok beğenilmişti. Yeni sezonu merak edilirken; skandal bir olay resmen ortaya çıktı! Dizinin yeni sezonun ilk bölümünde…

Sevilerek takip edilen dizide her bölüm büyük bir macerasını açıyordu! İlk bölümünden itibariyle seyircinin temposunu tutan başarılı dizide sezon finali bölümü ise akılları başlardan almaya yetmişti. Sedat ve Nalan’ın düğünü milyonları heyecanlandırırken; final sahnesinde ise akılları darmaduman eden bir olay yaşanmıştı.

Sedat ve Nalan evlenmiş, odalarına geçmişlerdi. Gerdek gecesinde korkan Nalan ise annesinin kapısını çalışmıştı. Annesi ise “Benim sana yardım edeceğim bir şey yok. Kocanın yanına git” sözlerini söylemişti. Nalan ise annesinin kapısının önünde saatlerce ağlamıştı. O sırada ise Nalan’ın üzerine kırmızı bir örtü örtülmüş; örtüyü örten kişinin ismi ise ortaya çıkmıştı. İpler tam da bu sırada kopmuştu! Peki, neler oluyor?

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31 Tem 2021 - 15:11 Ankara- Yaşam

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