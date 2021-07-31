Camdaki Kız Dizisinin Yeni Sezonunun İlk Bölümü İfşalandı! Nalan Düğün Günü Hayri’yle… Sedat’ın Feci Sonu Ortaya Çıktı! Her Şey Ortaya Çıktı…

Sevilerek takip edilen dizide her bölüm büyük bir macerasını açıyordu! İlk bölümünden itibariyle seyircinin temposunu tutan başarılı dizide sezon finali bölümü ise akılları başlardan almaya yetmişti. Sedat ve Nalan’ın düğünü milyonları heyecanlandırırken; final sahnesinde ise akılları darmaduman eden bir olay yaşanmıştı.

Sedat ve Nalan evlenmiş, odalarına geçmişlerdi. Gerdek gecesinde korkan Nalan ise annesinin kapısını çalışmıştı. Annesi ise “Benim sana yardım edeceğim bir şey yok. Kocanın yanına git” sözlerini söylemişti. Nalan ise annesinin kapısının önünde saatlerce ağlamıştı. O sırada ise Nalan’ın üzerine kırmızı bir örtü örtülmüş; örtüyü örten kişinin ismi ise ortaya çıkmıştı. İpler tam da bu sırada kopmuştu! Peki, neler oluyor?



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