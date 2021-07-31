Arka Sokaklar Dizisinden 16 Yıl Sonra Gelen Şok İtiraf! Eski Oyuncu Her Şeyi İfşaladı! Meğer Perde Arkası… “Bu Kadarı da Pes”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, kısa bir süre önce final yaparak; kafalarda soru işareti bırakmıştı. 16 yıldır Arka Sokaklar dizisinde yer alan başarılı oyuncu, şok itirafta bulundu. Eski oyuncu şok ifşalarda bulundu!
Arka Sokaklar dizisinin perde arkasının ortaya çıkmasının ardından görenler ise konu hakkında; “Bu kadarı da pes artık”, “Hiç beklemiyordum” yorumlarında bulundular. Peki, Eski oyuncu neler söyledi?
Arka Sokaklar dizisinin perde arkasını anlatan başarılı oyuncu Onur Bay, “Ses ortamda asla bir gerginlik yaşanmaz. Çünkü 15 senedir onları durmadan görüyorum. O insanları deyim yerindeyse aile gibiyiz lafı tam yerindedir. Ayrıca şöyle de bir durum bizde mevcuttur. Furkan, Yüsra, Özgür abi, Nazlı abla o kadar çok her şeylerinin farkındayım ki benim çocukluğumu onlar biliyorlar. Onlar benimkini ben de onların çocukluğunu biliyorum” sözlerini dile getirdi. Devamında ise şok bir açıklamaya geldi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.