Masterchef'te Diskalifiye Şoku! Mehmet Şef Son Anda Fark Etti, Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı! Yemeğinin Tadına Bile Bakmadılar...

Masterchef 25 Temmuz Pazar akşamı 20’inci bölümüyle ekranlara geldi. TV karşısındaki izleyenlerin en sevdiği programlar arasında yer alan Masterchef’te heyecan yine doruktaydı. Yürekler ağızlara geldi. Yarışmacı öyle bir hata yaptı ki diskalifiye oldu. İşte ağızları açık bırakan o diskalifiye…

İlk ve ikinci elemelerin yapıldığı Masterchef yarışmasında üçüncü elemeler büyük bir heyecanla izleniyor. Üçüncü elemelerin yapılma şekli ise üçlü şekilde. Üç yarışmacının birer rakip şeklinde bir araya geldiği üçüncü ve zor turda Oktay Uğur isimli yarışmacı diskalifiye edildi. Öyle bir talihsizlik yaşadı ki izleyenler gördüklerine inanamadı.



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