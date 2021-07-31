Masterchef'te Diskalifiye Şoku! Mehmet Şef Son Anda Fark Etti, Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı! Yemeğinin Tadına Bile Bakmadılar...
TV8 ekranlarının en sevilen programı Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Elemelerin, gerilimin bazen de birbirinden neşeli anların yer aldığı yarışmada izleyicilere diskalifiye şoku! Tüm hızıyla devam eden Masterchef yarışmasında öyle bir isim diskalifiye oldu ki! İzleyenler bile üzüldü. Mehmet Şef stüdyoyu ayağa kaldırdı. Yemeğin tadına bakma zahmetinde bile bulunmadılar.
Masterchef 25 Temmuz Pazar akşamı 20’inci bölümüyle ekranlara geldi. TV karşısındaki izleyenlerin en sevdiği programlar arasında yer alan Masterchef’te heyecan yine doruktaydı. Yürekler ağızlara geldi. Yarışmacı öyle bir hata yaptı ki diskalifiye oldu. İşte ağızları açık bırakan o diskalifiye…
İlk ve ikinci elemelerin yapıldığı Masterchef yarışmasında üçüncü elemeler büyük bir heyecanla izleniyor. Üçüncü elemelerin yapılma şekli ise üçlü şekilde. Üç yarışmacının birer rakip şeklinde bir araya geldiği üçüncü ve zor turda Oktay Uğur isimli yarışmacı diskalifiye edildi. Öyle bir talihsizlik yaşadı ki izleyenler gördüklerine inanamadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.