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08 Şub 2022 - 23:01

Kanada Asgari Ücret Ne Kadar 2022? Kanada Nasıl Bir Ülke Zengin Mi? Kanada Vatandaşlığı Kaç Yılda Alınır? Kanada En İyi Meslek Ve Maaşlar Ne Kadar?

Yurt dışında çalışmak isteyenlerin araştırdığı konulardan biri de Kanada'da aylık asgari ücretin ne kadar olduğu ve yaşam şartları. Kanada vatandaşlığı hakkında araştırmalar yapanlar aynı zamanda Kanada'nın işçi alımı yapıp yapmadığını merak ediyor. Sizde Kanada ile durumun ne olduğunu merak ediyorsanız haberimiz tam size göre...