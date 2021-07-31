Ankaragücü Kaç Kez Şampiyon Oldu? Ankaragücü Nasıl Kuruldu? Ankara Gücü Ne Zaman Kuruldu?

Türkiye’nin en köklü geçmişe sahip futbol kulüplerinden biri olan Ankaragücü hakkında internet üzerinden yapılan araştırmalar hız kazandı. Futbol sevdalıları, Ankaragücü kaç kez şampiyon oldu, Ankaragücü nasıl kuruldu ve Ankaragücü ne zaman kuruldu gibi soruların yanıtlarını arıyor. Geniş bir taraftar kitlesine sahip olan Ankaragücü’nün kuruluş hikayesi ve başarıları haberimizde…