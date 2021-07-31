- 31 Tem 2021 - 18:23 G: 31 Tem 2021 - 19:27

Masterchef Yarışmasında Stüdyo Cayır Cayır Yandı! Eller Kollar Resmen Titredi! Mehmet Şef Çılgına Döndü, Yarışmacı Ne Yapacağını Şaşırdı!

Reyting rekorları kıran Masterchef yarışmasında öyle bir olay yaşandı ki görenlerin ağzı açık kaldı. Stüdyo cayır cayır yanarken ekran başındaki izleyiciler hayrete düştü. Stüdyoda elleri kolları titreten haber sosyal medya da kısa sürede viral olurken yarışmacı ne yapacağını şaşırdı.

Her sezon ekranlara gelen Masterchef reyting rekorları kırmaya devam ediyor. TV8 ekranlarının vazgeçilmezi haline gelen Masterchef yayınlanan yeni bölümüyle yürekleri ağza getirdi. Ortalığın alev almasıyla tüm stüdyo paniğe kapıldı. Eleme heyecanı tüm hızıyla devam ederken büyük bir kazanın eşiğinden dönüldü. İşte tüm stüdyoyu ayağa kaldıran o anlar…

Elemeler Devam Ediyor! Öyle Bir An Yaşandı ki Tüm Stüdyo Ayağa Kalktı! İşte O Anlar…

Eleme turlarının büyük bir heyecan ve hızla devam ettiği Masterchef yarışması üçüncü elem turuna gelmiş durumda. Stüdyoda büyük bir korku yaşandı. Masterchef 2021 yarışmacısının tenceresi alev alınca panikten herkes dondu kaldı.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

31 Tem 2021 - 18:23 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef'te Diskalifiye Şoku! Mehmet Şef Son Anda Fark Etti, Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı! Yemeğinin Tadına Bile Bakmadılar... mask
Masterchef'te Diskalifiye Şoku! Mehmet Şef Son Anda Fark Etti, Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı! Yemeğinin Tadına Bile Bakmadılar...
MasterChef 2021 Full İzle! 31 Temmuz 2021 MasterChef 26. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 31 Temmuz 2021 MasterChef 26. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Masterchef Yarışmasında Rezalet Olay! Sırf Bir Soru Sordu Diye Duymadığı Kalmadı! Şefler Yerin Dibine Sokunca… “Birde Eğitici Olacaksınız!” mask
Masterchef Yarışmasında Rezalet Olay! Sırf Bir Soru Sordu Diye Duymadığı Kalmadı! Şefler Yerin Dibine Sokunca… “Birde Eğitici Olacaksınız!”
Masterchef Mehmet Şefin Yarışmadan Çekildiği Onaylandı! Yeni İşi Belli Oldu, Her Şeyi Açıkladı! Bundan Sonra Masterchef Yarışmasında… mask
Masterchef Mehmet Şefin Yarışmadan Çekildiği Onaylandı! Yeni İşi Belli Oldu, Her Şeyi Açıkladı! Bundan Sonra Masterchef Yarışmasında…
Masterchef Yarışmasında Torpil Şoku! Danilo Şef Yarışmacıya Öyle Bir Şey Dedi Ki, Birinci Ortaya Çıktı! Seyirciler Sinirden Delirdi, Çıldırdı! mask
Masterchef Yarışmasında Torpil Şoku! Danilo Şef Yarışmacıya Öyle Bir Şey Dedi Ki, Birinci Ortaya Çıktı! Seyirciler Sinirden Delirdi, Çıldırdı!
MasterChef 2021 Full İzle! 30 Temmuz 2021 MasterChef 25. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 30 Temmuz 2021 MasterChef 25. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Masterchef Yarışmasında Görülmemiş Olay! Yarışmacı 83 Milyon Önünde… “Böylesi Olmaz Olsun” Mehmet Şef Tilt Oldu, Tüyler Ürperdi! mask
Masterchef Yarışmasında Görülmemiş Olay! Yarışmacı 83 Milyon Önünde… “Böylesi Olmaz Olsun” Mehmet Şef Tilt Oldu, Tüyler Ürperdi!
Masterchef Yarışmasında Mehmet Şef Yarışmacıyı Rezil Etti! Emeğini Hiçe Saydı, Çatalı Aldığı Gibi.. "Yazıklar Olsun!" mask
Masterchef Yarışmasında Mehmet Şef Yarışmacıyı Rezil Etti! Emeğini Hiçe Saydı, Çatalı Aldığı Gibi.. "Yazıklar Olsun!"
“Masterchef Mehmet Şef Yarışmadan Çekiliyor!” 4 Sezonu Yarım Bırakıp, Terk Etti! Yerine Gelecek Şef Milyonları Şok Etti! Neler Oluyor? mask
“Masterchef Mehmet Şef Yarışmadan Çekiliyor!” 4 Sezonu Yarım Bırakıp, Terk Etti! Yerine Gelecek Şef Milyonları Şok Etti! Neler Oluyor?
Masterchef’te Şefler O Yarışmacıyı Zırıl Zırıl Ağlattı! Gözünün Yaşına Bakmadılar, Kapının Önüne Koydular! Öyle Bir Olay Yaşandı Ki… mask
Masterchef’te Şefler O Yarışmacıyı Zırıl Zırıl Ağlattı! Gözünün Yaşına Bakmadılar, Kapının Önüne Koydular! Öyle Bir Olay Yaşandı Ki…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Mehmet Erbil Öyle bir İtirafta Bulundu ki! Duyanlar Kulaklarına İnanamayacak! ‘’Babası Zengin Diye Evlendim’’ İşte Çocuklarıyla Arasını Bozacak O itiraf… mask
Mehmet Erbil Öyle bir İtirafta Bulundu ki! Duyanlar Kulaklarına İnanamayacak! ‘’Babası Zengin Diye Evlendim’’ İşte Çocuklarıyla Arasını Bozacak O itiraf…
Şeyma Subaşı İçin Neler Neler Söyledi Fakat Şeyma Gitti Kucağına Oturdu! Şeyma İçin Gösterişçi Demişti Fakat Son Yaptığı Hareket İle Şaşırttı.. mask
Şeyma Subaşı İçin Neler Neler Söyledi Fakat Şeyma Gitti Kucağına Oturdu! Şeyma İçin Gösterişçi Demişti Fakat Son Yaptığı Hareket İle Şaşırttı..
Şarkıcı Gülşen Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Gülşen Nereli Ve Kaç Yaşında? Gülşen Evli Mi, Kaç Tane Çocuğu Var? mask
Şarkıcı Gülşen Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Gülşen Nereli Ve Kaç Yaşında? Gülşen Evli Mi, Kaç Tane Çocuğu Var?
Masterchef'te Diskalifiye Şoku! Mehmet Şef Son Anda Fark Etti, Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı! Yemeğinin Tadına Bile Bakmadılar... mask
Masterchef'te Diskalifiye Şoku! Mehmet Şef Son Anda Fark Etti, Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı! Yemeğinin Tadına Bile Bakmadılar...
Fahriye Evcen Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Fahriye Evcen Ne Zaman Ünlü Oldu? Fahriye Evcen Samsunlu Mu? mask
Fahriye Evcen Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Fahriye Evcen Ne Zaman Ünlü Oldu? Fahriye Evcen Samsunlu Mu?
Demet Özdemir Nasıl Ünlü Oldu? Demet Özdemir İlk Nerede Ünlü Oldu? Demet Özdemir Nasıl Meşhur Oldu? mask
Demet Özdemir Nasıl Ünlü Oldu? Demet Özdemir İlk Nerede Ünlü Oldu? Demet Özdemir Nasıl Meşhur Oldu?
Arka Sokaklar Dizisinden 16 Yıl Sonra Gelen Şok İtiraf! Eski Oyuncu Her Şeyi İfşaladı! Meğer Perde Arkası… “Bu Kadarı da Pes” mask
Arka Sokaklar Dizisinden 16 Yıl Sonra Gelen Şok İtiraf! Eski Oyuncu Her Şeyi İfşaladı! Meğer Perde Arkası… “Bu Kadarı da Pes”
Camdaki Kız Dizisinin Yeni Sezonunun İlk Bölümü İfşalandı! Nalan Düğün Günü Hayri’yle… Sedat’ın Feci Sonu Ortaya Çıktı! Her Şey Ortaya Çıktı… mask
Camdaki Kız Dizisinin Yeni Sezonunun İlk Bölümü İfşalandı! Nalan Düğün Günü Hayri’yle… Sedat’ın Feci Sonu Ortaya Çıktı! Her Şey Ortaya Çıktı…
Merve Boluğur Kimdir, Aslen Nereli? Merve Boluğur Nasıl Ünlü Oldu? Merve Boluğur Neden Dizilerde Oynamıyor? mask
Merve Boluğur Kimdir, Aslen Nereli? Merve Boluğur Nasıl Ünlü Oldu? Merve Boluğur Neden Dizilerde Oynamıyor?
Hülya Avşar’ın Kızı Tir Tir Titretti! Son Hali Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu Ama… mask
Hülya Avşar’ın Kızı Tir Tir Titretti! Son Hali Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu Ama…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Uyarlama Davası Nedir? Kira Bedelinin Uyarlama Davası Ne Zaman Açılır? Kiraya Veren Uyarlama Davası Açabilir Mi? Uyarlama Davası Geçmişe Etkili Mi? mask
Uyarlama Davası Nedir? Kira Bedelinin Uyarlama Davası Ne Zaman Açılır? Kiraya Veren Uyarlama Davası Açabilir Mi? Uyarlama Davası Geçmişe Etkili Mi?
Şeyma Subaşı İçin Neler Neler Söyledi Fakat Şeyma Gitti Kucağına Oturdu! Şeyma İçin Gösterişçi Demişti Fakat Son Yaptığı Hareket İle Şaşırttı.. mask
Şeyma Subaşı İçin Neler Neler Söyledi Fakat Şeyma Gitti Kucağına Oturdu! Şeyma İçin Gösterişçi Demişti Fakat Son Yaptığı Hareket İle Şaşırttı..
Masterchef Yarışmasında Stüdyo Cayır Cayır Yandı! Eller Kollar Resmen Titredi! Mehmet Şef Çılgına Döndü, Yarışmacı Ne Yapacağını Şaşırdı! mask
Masterchef Yarışmasında Stüdyo Cayır Cayır Yandı! Eller Kollar Resmen Titredi! Mehmet Şef Çılgına Döndü, Yarışmacı Ne Yapacağını Şaşırdı!
Şarkıcı Gülşen Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Gülşen Nereli Ve Kaç Yaşında? Gülşen Evli Mi, Kaç Tane Çocuğu Var? mask
Şarkıcı Gülşen Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Gülşen Nereli Ve Kaç Yaşında? Gülşen Evli Mi, Kaç Tane Çocuğu Var?
Ankaragücü Kaç Kez Şampiyon Oldu? Ankaragücü Nasıl Kuruldu? Ankara Gücü Ne Zaman Kuruldu? mask
Ankaragücü Kaç Kez Şampiyon Oldu? Ankaragücü Nasıl Kuruldu? Ankara Gücü Ne Zaman Kuruldu?
Yunanistan'da Aylık Asgari Ücret Ne Kadar 2021? Yunanistan Gelişmiş Bir Ülke Mi, Fakir Mi? Yunanistan’da Ekmek Ne Kadar 2021? Yunanistan Mı, Türkiye Mi Ucuz? mask
Yunanistan'da Aylık Asgari Ücret Ne Kadar 2021? Yunanistan Gelişmiş Bir Ülke Mi, Fakir Mi? Yunanistan’da Ekmek Ne Kadar 2021? Yunanistan Mı, Türkiye Mi Ucuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status