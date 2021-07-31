Masterchef Yarışmasında Stüdyo Cayır Cayır Yandı! Eller Kollar Resmen Titredi! Mehmet Şef Çılgına Döndü, Yarışmacı Ne Yapacağını Şaşırdı!
Reyting rekorları kıran Masterchef yarışmasında öyle bir olay yaşandı ki görenlerin ağzı açık kaldı. Stüdyo cayır cayır yanarken ekran başındaki izleyiciler hayrete düştü. Stüdyoda elleri kolları titreten haber sosyal medya da kısa sürede viral olurken yarışmacı ne yapacağını şaşırdı.
Her sezon ekranlara gelen Masterchef reyting rekorları kırmaya devam ediyor. TV8 ekranlarının vazgeçilmezi haline gelen Masterchef yayınlanan yeni bölümüyle yürekleri ağza getirdi. Ortalığın alev almasıyla tüm stüdyo paniğe kapıldı. Eleme heyecanı tüm hızıyla devam ederken büyük bir kazanın eşiğinden dönüldü. İşte tüm stüdyoyu ayağa kaldıran o anlar…
Elemeler Devam Ediyor! Öyle Bir An Yaşandı ki Tüm Stüdyo Ayağa Kalktı! İşte O Anlar…
Eleme turlarının büyük bir heyecan ve hızla devam ettiği Masterchef yarışması üçüncü elem turuna gelmiş durumda. Stüdyoda büyük bir korku yaşandı. Masterchef 2021 yarışmacısının tenceresi alev alınca panikten herkes dondu kaldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.