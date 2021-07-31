Masterchef Yarışmasında Stüdyo Cayır Cayır Yandı! Eller Kollar Resmen Titredi! Mehmet Şef Çılgına Döndü, Yarışmacı Ne Yapacağını Şaşırdı!

Her sezon ekranlara gelen Masterchef reyting rekorları kırmaya devam ediyor. TV8 ekranlarının vazgeçilmezi haline gelen Masterchef yayınlanan yeni bölümüyle yürekleri ağza getirdi. Ortalığın alev almasıyla tüm stüdyo paniğe kapıldı. Eleme heyecanı tüm hızıyla devam ederken büyük bir kazanın eşiğinden dönüldü. İşte tüm stüdyoyu ayağa kaldıran o anlar…

Elemeler Devam Ediyor! Öyle Bir An Yaşandı ki Tüm Stüdyo Ayağa Kalktı! İşte O Anlar…



Eleme turlarının büyük bir heyecan ve hızla devam ettiği Masterchef yarışması üçüncü elem turuna gelmiş durumda. Stüdyoda büyük bir korku yaşandı. Masterchef 2021 yarışmacısının tenceresi alev alınca panikten herkes dondu kaldı.



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