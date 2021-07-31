- 31 Tem 2021 - 18:39 G: 01 Ağu 2021 - 08:33

Şeyma Subaşı İçin Neler Neler Söyledi Fakat Şeyma Gitti O Barışma Pozunu verdi! Şeyma İçin Gösterişçi Demişti Fakat Son Yaptığı Hareket İle Şaşırttı..

Magazin dünyasının sevilen ve gündemden düşmeyen ismi Şeyma Subaşı için gündeme bomba gibi bir fotoğraf düştü. Bu fotoğraf sonrasında ise sosyal medya çığırından çıktı. İşte detaylar…

Meedo ile birliktelik yaşayan Şeyma Subaşı son günlerde çalkantılı ilişkisi ile gündemden düşmek bilmiyordu. Uzun bir süredir çiftten herhangi bir haber gelmezken, magazin starı Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabında paylaştığı o fotoğraf olay oldu.

Meedo onun ile ilgili çok farklı cümleler kurarken Şeyma Subaşı'nın son yaptığı bu hareket yok artık dedirtti. Peki Şeyma Subaşı nasıl bir paylaşımda bulundu? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin geri kalanında yer alıyor…

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31 Tem 2021 - 18:39 Ankara- Yaşam

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