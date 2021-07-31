Şeyma Subaşı İçin Neler Neler Söyledi Fakat Şeyma Gitti O Barışma Pozunu verdi! Şeyma İçin Gösterişçi Demişti Fakat Son Yaptığı Hareket İle Şaşırttı..
Magazin dünyasının sevilen ve gündemden düşmeyen ismi Şeyma Subaşı için gündeme bomba gibi bir fotoğraf düştü. Bu fotoğraf sonrasında ise sosyal medya çığırından çıktı. İşte detaylar…
Meedo ile birliktelik yaşayan Şeyma Subaşı son günlerde çalkantılı ilişkisi ile gündemden düşmek bilmiyordu. Uzun bir süredir çiftten herhangi bir haber gelmezken, magazin starı Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabında paylaştığı o fotoğraf olay oldu.
Meedo onun ile ilgili çok farklı cümleler kurarken Şeyma Subaşı'nın son yaptığı bu hareket yok artık dedirtti. Peki Şeyma Subaşı nasıl bir paylaşımda bulundu? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin geri kalanında yer alıyor…
DEVAMI İÇİN DİĞER SAYFAYA GEÇİNİZ.. >>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.